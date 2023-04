Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Mit einer neuen Attraktion will das Hockenheimer Freitzeitbad „Aquadrom“ Badegäste anlocken. Doch das Unterfangen ist nicht vor ungeahnten Tücken gefeit.

Es sind keine einfachen Zeiten für die Betreiber von Freizeitbädern: Da ist nicht nur die Corona-Pandemie mit den damit verbundenen Einschränkungen. Ganz allgemein stehen die Einrichtungen in einem dauerhaften Wettbewerb mit anderen Anbietern, die mit Vergnügungen Besucher anlocken wollen.

Vor diesem Hintergrund lässt eine Formulierung aufhorchen, die sich seit ein paar Tagen auf der Internetseite des Hockenheimer „Aquadroms“ befindet. Dort ist als neue Attraktion unter anderem von „Qualen“ die Rede, für die die Badegäste eine „Virtual Reality Brille“ erhalten.

Besondere Form des Ausgleichs?

Nun sind die Geschmäcker bekanntlich verschieden, und es soll Zeitgenossen geben, die es ganz anregend finden, sich in ihrer freien Zeit von kundiger Hand malträtieren zu lassen – ob nun im Wasser oder anderswo. Überproportional häufig, so heißt es dann und wann, seien diese Menschen gar in Führungspositionen anzutreffen, was ihr besonderes Verlangen nach einem Ausgleich für verantwortungsvolles berufliches Wirken erkläre.

Doch bevor die Fantasie sich endgültig auf falsche Pfade begibt: Selbstverständlich ist das „Aquadrom“ in Hockenheim solcher Umtriebe gänzlich unverdächtig. Des Rätsels Lösung ist eine vollkommen andere.