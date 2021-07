„Sicher in den Urlaub“: Unter diesem Motto kontrollierte die Polizei am Donnerstag auf der Tank- und Rastanlage am Hockenheimring (West) der Autobahn 6 Wohnwagen und Wohnmobile. Weil ihre Fahrzeuge jeweils um mehr als 20 Prozent überladen waren, müssen vier Fahrer mit Anzeigen rechnen.

Nach eigenen Angaben hatte die Mannheimer Verkehrspolizei bewusst den ersten Tag der baden-württembergischen Sommerferien für die Kontrollen zwischen 10 und 15 Uhr ausgewählt. Hintergrund sei dabei die andauernde Corona-Pandemie, die für viele Urlauber Flugreisen in ferne Länder nicht möglich mache. Deshalb boome seit dem vergangenen Jahr die Reisemobil- und Wohnwagenbranche, und viele Neulinge wagten den Start in einen Campingurlaub. „Vielen Urlaubern sind dabei Begriffe wie Anhänge- und Stützlast, Beladung und Ladungssicherung neu“, so die Polizei.

Wie sie betont, standen bei der Aktion Vorbeugen und Aufklären im Vordergrund. Nur bei gravierenden Mängeln und Verstößen hätten die Beamten entsprechende Maßnahmen ergriffen. Laut Bericht wählten vier Polizisten auf Motorrädern Wohnwagen und Wohnmobile aus dem fließenden Autobahnverkehr aus und begleiteten sie zur Kontrollstelle auf der Tank- und Rastanlage.

Zunächst geht’s auf die Waage

Dort ging es zunächst auf die Fahrzeugwaage, bevor die Beamten Fahrzeuge und Fahrer genauer unter die Lupe nahmen. Schwerpunkte seien zulässige Gesamtgewichte, Ladungssicherung, technischer Zustand und Fahrerlaubnisse gewesen.

Während der fünfstündigen Aktion überprüften die Polizisten den Angaben zufolge 108 Personen und 48 Fahrzeuge. Darunter waren 31 Wohnwagengespanne, 14 Wohnmobile, zwei Lastwagen und ein Kleintransporter. In 15 Fällen habe es Beanstandungen gegeben, die Quote beziffert die Polizei mit 31 Prozent.

Acht Fahrer müssen umladen

Neben den vier Ordnungswidrigkeiten mit jeweils mehr als 20 Prozent zu schweren Fahrzeugen gab es acht Fälle mit bis zu 20 Prozent Überladung. Diese Fahrer erhielten die Möglichkeit, unter anderem durch Umladen das Gewicht zu verringern, und wurden mündlich verwarnt. Bei weiteren acht bis zu fünf Prozent überladenen Fahrzeugen habe es keine Ahndung gegeben, teilt die Polizei mit.

Darüber hinaus stellten die Kontrolleure viermal mangelhaft gesicherte Ladung fest – unter anderem bei einem Sattelzug, dessen Auflieger aus diesem Grund stark nach rechts geneigt war. Ein Abfalltransporter sei um fast 30 Prozent überladen gewesen. „Spitzenreiter“ war laut Polizei allerdings ein Kleintransporter mit 1500 Kilogramm zu viel an Bord (48 Prozent überladen), einer defekten Felge und mangelhaften Reifen.