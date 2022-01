Der Anteil der hoch ansteckenden Omikron-Virusvariante an allen neuen Corona-Verdachtsfällen in Heidelberg und dem Rhein-Neckar-Kreis liegt derzeit bei etwa 50 Prozent. Das teilt das für Stadt und Kreis zuständige Heidelberger Gesundheitsamt mit.

Laut der stellvertretenden Behördenleiterin Anne Kühn zeichnen die vorläufigen Zahlen ein deutliches Bild: „Wir hatten über das Wochenende zum Jahreswechsel 687 neue Fälle. Davon waren schon 341 Omikron-Verdachtsfälle.“ Am Dienstag waren es laut Kühn dann schon 403 Omikron-Verdachtsfälle. Das entspreche einem Anstieg an Verdachtsfällen um 18 Prozent von Montag auf Dienstag.

Die Omikron-Fälle häuften sich im Umfeld von Familienfeiern oder Restaurantbesuchen, so Kühn weiter. „Wir beobachten einen vergleichsweise starken Anstieg der Omikron-Variante im Vergleich zur Delta-Variante seit dem 23. Dezember 2021, also ungefähr seit den Weihnachtsfeiertagen“, erläutert sie. Mit Blick auf das Ende der baden-württembergischen Weihnachtsferien am kommenden Wochenende rechnet die Expertin darüber hinaus in den nächsten Wochen verstärkt mit neuen Corona-Fällen in Schulen und Kindergärten.

Inzidenz steigt auf 219,2

Im Rhein-Neckar-Kreis steckten sich nach Angaben des Gesundheitsamtes vom Donnerstag binnen 24 Stunden 266 Menschen neu mit dem Coronavirus an. Der Sieben-Tage-Durchschnittswert stieg auf 219,2 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Wie die Behörde weiter mitteilte, starben im gleichen Zeitraum zwei weitere Patienten an oder mit dem Virus. Damit erhöhte sich die Anzahl der Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus im Rhein-Neckar-Kreis auf 542 seit Ausbruch der Pandemie.

Für Speyers unmittelbare badische Nachbargemeinden übermittelte das Gesundheitsamt folgende aktive Fallzahlen: Hockenheim 75, Schwetzingen 70, Ketsch 45, Reilingen 22, Altlußheim 20 und Neulußheim 18.