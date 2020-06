Auf einem Reiterhof in Oftersheim (Rhein-Neckar-Kreis) im Bereich der Straße „Im oberen Feld“ ist ein Pferd im Genitalbereich verletzt worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wurden der Stute die Verletzungen in der Nacht zum Montag, 15. Juni, zugeführt. Demnach musste sie von einem Tierarzt behandelt werden. Wie dem Pferd die Verletzungen beigefügt wurden, ist bislang nicht bekannt.

Bereits im August und September 2019 sowie im Februar 2020 habe es ähnliche Vorfälle gegeben. Die Staatsanwaltschaft und das Kriminalkommissariat Mannheim haben die Ermittlungen in diesem Fall aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, diese unter der Rufnummer 0621/174-4444 mitzuteilen.