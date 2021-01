Es ist ein „Geburtstag“, auf den alle Beteiligten sicher gerne verzichtet hätten: Seit genau einem Jahr gibt es die Corona-Hotline des Rhein-Neckar-Kreises. Am 27. Januar 2020 nahm das Kreis-Gesundheitsamt in Heidelberg damit nach eigenen Angaben eine bundesweite Vorreiterrolle ein.

Über 120.000 Anrufe insgesamt, bis zu 2000 pro Tag, zeitweise Erreichbarkeiten von 7.30 bis 21 Uhr und ein Zweischichtbetrieb mit bis zu 13 Mitarbeitern pro Schicht: So fasst die Behörde die vergangenen zwölf Monate mit Blick auf die Corona-Hotline in Zahlen zusammen. Das Angebot unter der Telefonnummer 06221 5221881 habe sich als unverzichtbarer Baustein im Kampf gegen die Pandemie erwiesen, heißt es in einer Jahresbilanz.

„Damals hatte noch niemand eine Vorstellung davon, wie die weitere Entwicklung laufen würde“, sagt rückblickend Dr. Marcus Steinemann, der zusammen mit Dr. Daniela Bauke für Betrieb und fachliche Leitung der Hotline verantwortlich ist. Am ersten Tag seien gerade einmal 15 Anrufe zum Thema Coronavirus eingegangen.

Bedarf in der Studentenstadt

Vor allem in der internationalen Studentenstadt Heidelberg gab es aus Sicht des Gesundheitsamtes schon im Januar vergangenen Jahres für viele Einreisende den Bedarf nach Virustests. Der erste bestätigte Corona-Fall in Deutschland – infiziert hatte sich ein Mann aus dem bayerischen Landkreis Starnberg – steigerte endgültig das Bedürfnis der Menschen nach Informationen.

Deshalb wandelte das für den Rhein-Neckar-Kreis und die Stadt Heidelberg zuständige Amt die zuvor bestehende Telefonnummer zum Thema „Ortshygiene“ in eine Corona-Hotline um. Aufgabenschwerpunkt der Mitarbeiter neben Auskünften war es zu überprüfen, ob die Anrufer anhand der von ihnen geschilderten Kriterien Anrecht auf Coronatests hatten. Wenn ja, erhielten sie über die Hotline einen tagesaktuellen Code und konnten sich im Tropenmedizinischen Institut der Heidelberger Uniklinik testen lassen.

Immer mehr Anrufe und Mitarbeiter

Im Laufe des Februars vergangenen Jahres habe die Anzahl der Anrufe bei der Hotline fast täglich zugenommen, so die Behörde weiter. Spätestens seit dem 27. Februar, als im Rhein-Neckar-Kreis der erste bestätigte Covid-19-Fall vorlag, sei die Anzahl sowohl der Anrufe als auch der Mitarbeiter rasant angestiegen. Höhepunkt dieser Entwicklung war den Angaben zufolge die Woche vom 16. bis zum 22. März mit rund 10.000 Anrufen.

„Wir vergeben nicht nur Testtickets für unsere Corona-Test-Center“, unterstreicht Dr. Daniela Bauke vom Gesundheitsamt. Aus allen Teilen der Bevölkerung und nahezu allen Berufsgruppen gebe es Fragen zu speziellen Situationen. Das Amt beantworte sie entweder selbst oder leite sie an die zuständigen Stellen weiter. Wegen der menschlichen Schicksale und teilweise persönlichen Dramen hinter vielen Anrufen sei am Telefon oft Fingerspitzengefühl gefordert.

Seit März vorigen Jahres ist die Corona-Hotline eine eigene Stabsstelle im Heidelberger Gesundheitsamt. Die mittlerweile mehr als 100 Mitarbeiter sind im Zweischichtbetrieb mit Arbeitszeiten am Abend und am Wochenende aktiv. Für Unterstützung sorgten über das vergangene Jahr hinweg Kollegen anderer Ämter und Studenten.

Durchschnittswert sinkt auf 90,8 Neuinfektionen

Nach dem Tod einer Frau im Alter zwischen 80 und 90 Jahren ist die Anzahl der an oder mit dem Coronavirus Gestorbenen im Rhein-Neckar-Kreis auf 296 seit Ausbruch der Pandemie gestiegen. Von Sonntag bis Montag verzeichnete das Kreis-Gesundheitsamt 37 Neuansteckungen mit dem Virus. Der Sieben-Tage-Durchschnittswert für den Landkreis ging auf 90,8 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner zurück.

Ausgewählte „aktive“ Fallzahlen badischer Nachbargemeinden im Überblick: Hockenheim und Schwetzingen jeweils 24, Ketsch neun, Altlußheim acht, Neulußheim sieben und Reilingen vier.