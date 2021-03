Auch Speyers Nachbarn auf der rechten Rheinseite müssen die Notbremse ziehen: Weil die Corona-Neuinfektionen im Rhein-Neckar-Kreis drei Tage in Folge die kritische Marke von 50 überschritten haben, nimmt die Verwaltung mehrere Lockerungen zurück.

Nach einer Sieben-Tage-Inzidenz von 56 Neuansteckungen pro 100.000 Einwohner am Sonntag und Montag meldete das Kreis-Gesundheitsamt in Heidelberg am Dienstag einen Durchschnittswert von 63,3. Noch etwas höher lagen die für das weitere Vorgehen maßgeblichen Zahlen des baden-württembergischen Landesgesundheitsamtes, die immer am frühen Abend veröffentlicht werden: Diese Behörde meldete für den Landkreis zuletzt Durchschnittswerte von 56,7 (13. März), 57,8 (14. März) und 64 (15. März) Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner.

Wie das Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises mitteilte, ist das Infektionsgeschehen in den Städten und Gemeinden derzeit „eher diffus“. Größere Corona-Ausbrüche, die für den Anstieg der Sieben-Tage-Inzidenz verantwortlich seien, gebe es nicht. „Daher müssen wir den in der Corona-Verordnung des Landes vorgesehenen nächsten Schritt gehen“, lässt sich Landrat Stefan Dallinger (CDU) zitieren.

Nur mit Voranmeldung

Das bedeutet: Ab Mittwoch dürfen Kunden Ladengeschäfte im Kreis nur mit vorher vereinbarten Einzelterminen betreten. Auch der Besuch in Museen, Galerien, Zoos, botanischen Gärten und Gedenkstätten ist nur mit Voranmeldung erlaubt. Kontaktarmer Freizeit- und Amateursport im Freien und in geschlossenen Räumen ist nur noch mit höchstens fünf Personen aus zwei Haushalten, beziehungsweise Gruppen von maximal 20 Kindern bis einschließlich 14 Jahren zulässig. Musik-, Kunst- und Jugendkunstschulen müssen ihren Betrieb wieder komplett einstellen.

Dallinger zufolge sind 37 Prozent aller aktiven Infektionsfälle im Rhein-Neckar-Kreis auf die sogenannte britische Variante des Coronavirus zurückzuführen. Darum seien erneute Einschränkungen und Kontaktreduzierungen bedauerlich, aber das wirksamste Mittel zum Schutz vor Ansteckungen. Dallingers Fazit: „Die Pandemie ist noch lange nicht vorüber.“

57 Neuinfektionen binnen 24 Stunden

Nach Angaben des Kreis-Gesundheitsamtes infizierten sich von Montag bis Dienstag 57 Personen neu mit dem Virus. Weitere Todesfälle gab es nicht. Ausgewählte aktive Fallzahlen in Speyers badischen Nachbargemeinden im Überblick: Hockenheim 28, Schwetzingen 15, Altlußheim neun, Reilingen und Ketsch jeweils acht sowie Neulußheim drei.