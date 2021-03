Während verschiedene Freizeiteinrichtungen in Speyers badischer Nachbarschaft wieder öffnen wollen, steigen die Corona-Zahlen erneut an. Im Rhein-Neckar-Kreis sieht die Lage noch vergleichsweise entspannt aus. Doch in Heidelberg gibt es ein erstes Alarmsignal.

Wie das für Kreis und Stadt zuständige Gesundheitsamt am Donnerstag mitteilte, ist der Sieben-Tage-Durchschnittswert für Heidelberg wieder über die Marke von 50 Neuansteckungen pro 100.000 Einwohner gestiegen. Er lag nach Angaben der Behörde aktuell bei 53,9.

Auch im Landkreis zeigt die Kurve für die Sieben-Tage-Inzidenz nach oben: Hier meldete das Gesundheitsamt am Donnerstag 38,8 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Binnen 24 Stunden steckten sich den Angaben zufolge im Kreis 43 Menschen neu mit dem Coronavirus an. Zugleich gab es nach knapp einer Woche erstmals wieder einen Todesfall in Zusammenhang mit dem Virus. Seit Beginn der Pandemie sind im Rhein-Neckar-Kreis 363 Patienten an oder mit Covid-19 gestorben.

Niedriges Niveau

Das Infektionsgeschehen in Speyers unmittelbaren Nachbargemeinden blieb auf dem verhältnismäßig niedrigen Niveau der vergangenen Tage. Das bestätigen ausgewählte aktive Fallzahlen im Überblick: Schwetzingen 19, Hockenheim 14, Reilingen elf, Ketsch acht, Neulußheim sieben und Altlußheim zwei.

Unterdessen teilte die Hockenheimer Stadtverwaltung mit, ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin des Rathauses sei am Dienstag positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die betroffene Person und ihre unmittelbaren Kollegen hätten sich umgehend in Isolation begeben.

Schnelltests im Rathaus

Nach eigenen Angaben hat die Verwaltung daraufhin am Mittwochmorgen ihren Mitarbeitern freiwillige Schnelltests angeboten und durch medizinisches Personal durchführen lassen. „Mit großer Erleichterung konnte durch die Schnelltests eine weitere Infektion im Rathaus ausgeschlossen werden“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Seine Wiedereröffnung mit zunächst eingeschränktem Besuchsprogramm hat derweil das Heidelberger Schloss für Donnerstag, 18. März, angekündigt. Mitarbeiter sollen die Personendaten erfassen, die Gäste so lenken, dass sich keine Ansammlungen bilden, und auf die Einhaltung von Distanzregeln sowie Maskenpflicht am Einlass und vor den Toren achten, hieß es.

Fasskeller, Apotheken-Museum und Bergbahn sollen laut Schlossverwaltung erst ab 22. März in Betrieb gehen. Der Garten des Heidelberger Schlosses war wegen seiner Weitläufigkeit während des gesamten Lockdowns offen geblieben. Dagegen öffnete der Schwetzinger Schlossgarten seine Tore am Mittwoch zunächst nur wieder für die Besitzer von Dauerkarten.