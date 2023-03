Der Ring – und was sonst? Was Besucher außer der Rennstrecke in Speyers badische Nachbarstadt locken könnte, damit haben sich Wirtschaftsförderer und andere Fachleute im vergangenen Jahr intensiv beschäftigt. Das Ergebnis hat die Industrie- und Handelskammer (IHK) Rhein-Neckar jetzt vorgelegt: ein Konzept für Hockenheims Innenstadt.

Im Januar vergangenen Jahres begann IHK-Innenstadtberater Timo Cyriax mit dem vom baden-württembergischen Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus geförderten Projekt. Er untersuchte Stärken und Schwächen, bevor seine Resultate in Workshops zur Diskussion standen.

Auf diese Weise entstanden rund 40 Maßnahmenvorschläge mit dem Ziel, das Zentrum der „Rennstadt“ attraktiver zu gestalten und zugleich Innenstadt-Unternehmen zu unterstützen. Das jetzt veröffentlichte Konzeptpapier enthält Impulse von der Aufwertung des öffentlichen Raumes und der besseren Erreichbarkeit über die Anpassung und Ergänzung von Veranstaltungen bis hin zu etwas, das die IHK „strategische Weiterentwicklung der Hockenheimer Innenstadt“ nennt.

Fünf Schlüsselprojekte

Wie aus dem Papier weiter hervorgeht, soll das besondere Augenmerk dabei auf fünf sogenannten Schlüsselprojekten liegen. So sprechen die Wirtschaftsförderer sich für eine Weiterentwicklung des Hockenheimer „Innenstadt“-Areals rund um die Zehntscheune aus. Ziel soll dabei ein gemischtes Angebot aus Handel und Gastronomie sein. Darüber hinaus sollen sich Verkehrssituation und Gestaltung der Karlsruher Straße verändern. Ein weiterer Vorschlag sieht die Einrichtung eines Wochenmarktes vor, um die Nahversorgung und Besucherfrequenz zu verbessern.

Erste Ergebnisse können die Hockenheimer schon beim vierten von der IHK definierten Schlüsselprojekt vermelden: der Pop-up-Store-Initiative „Senkrechtstarter“. Gefördert vom Land, stellt die Kommune dabei ein Ladenlokal in der Hockenheimer Innenstadt zur Verfügung. Darin können dann Unternehmerinnen und Unternehmer ihre Angebote, Produkte und Ideen präsentieren, Kunden gewinnen, Erfahrungen sammeln und den Standort Hockenheim vielleicht für einen künftigen, festen Laden in Erwägung ziehen. Stadt und Land übernehmen die meisten Miet- und Nebenkosten. Die Nutzer müssen nur 100 Euro pro Monat selbst tragen.

Die „Senkrechtstarter“

„Wir erwarten lediglich eine Idee und ein Nutzungskonzept, welche überzeugen, eine Gewerbehaftpflichtversicherung und Mindestöffnungszeiten“, sagt der städtische Wirtschaftsförderer Donald Pape-Rese. Die geplante Nutzungsdauer liegt dabei flexibel zwischen einem und drei Monaten. Die Stadt erhofft sich davon nach eigenen Angaben das Interesse von Start-ups und Unternehmen aus Einzelhandel, Kunst, Handwerk oder Dienstleistungen.

Seit Anfang Februar nutzt der erste „Senkrechtstarter“ ein Ladenlokal in der Oberen Hauptstraße zum Verkauf von Handarbeiten. Bis zum 19. März können sich nun Interessenten für das nächste Zeitfenster bewerben, das am 1. Mai beginnen soll.

„Nicht in der Schublade verschwinden“

Als fünftes Schlüsselprojekt nennt das IHK-Konzept schließlich die Stärkung des städtischen City-Managements, vor allem durch einen zentralen Ansprechpartner sowie weitere Beratungs- und Förderangebote. Hockenheims Oberbürgermeister Marcus Zeitler (CDU) sagt: „Wir sind uns einig, dass das Konzept nicht in der Schublade verschwinden soll.“ Nur mit einem gemeinsamen Schulterschluss seien die Projekte weiter aktiv anzugehen.

Für IHK-Innenstadtberater Cyriax steht und fällt alles „mit der Einbindung der Unternehmer im Hockenheimer Stadtzentrum“. Ohne ihr Engagement seien die Initiativen nicht umsetzbar und nachhaltig zu entwickeln. Darum solle der Austausch mit den Betrieben ein Schwerpunkt in den kommenden Monaten sein. Als gemeinsames Ziel schreiben die Akteure sich nach eigenen Worten die Entwicklung eines „Wir-Gefühls“ auf die Fahnen.

„Innenstadt-Forum“ im Juni

Dafür plant Wirtschaftsförderer Pape-Rese beispielsweise ein „Innenstadt-Forum“ im Juni. „Wir wollen dort die Betriebe unter anderem über aktuelle Stadtentwicklungs-Fragen informieren und miteinander in den weiteren Austausch kommen“, kündigt er an.

Auch der Hockenheimer Marketing Verein (HMV) hat nach Auskunft seiner Geschäftsführerin Birgit Rechlin die IHK-Vorschläge aufgenommen. „Wir wollen unsere weltweit bekannte Marke ,Rennstadt’ ausbauen und haben dabei vor allem unsere Gewerbetreibenden in der Innenstadt, aber auch Kinder und Jugendliche, die die Kunden von morgen sind, im Blick.“ An konkreten Maßnahmen nennt Rechlin einen Charity- und Familienlauf als Auftakt zum verkaufsoffenen Sonntag während des Frühlingsfestes vom 22. bis 25. April und eine Schaufensterberatung für Innenstadt-Unternehmen gemeinsam mit Stadt und IHK Rhein-Neckar.