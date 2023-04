Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Im Gebäude und auf dem Außengelände eines früheren Reilinger Einkaufsmarktes sollen sich voraussichtlich ab September Personen aus dem Rhein-Neckar-Kreis auf eine Infektion mit dem Coronavirus testen lassen können. Bis zu 100 Tests pro Tag sollen möglich sein. Das bisherige Corona-Drive-In in Schwetzingen soll dann schließen.

Der Corona-Drive-In an der Ketscher Landstraße in Schwetzingen ist als erstes Testzentrum im Rhein-Neckar-Kreis eröffnet worden, wie das Landratsamt des Kreises in Erinnerung