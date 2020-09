Positiv und auf die Stadt abgestimmt: So soll sie sein, die Werbekampagne, mit der die Schwetzinger Verwaltung ihre Bürger für die Regeln im Kampf gegen die Ausbreitungdes Coronavirus sensibilisieren möchte. Im Mittelpunkt stehen vier Plakatmotive.

Herbstanfang, Reiserückkehrer und Schulbeginn: Das sind die drei Faktoren, die für die Schwetzinger Stadtverwaltung den Ausschlag gegeben haben, sich für eine eigene Kampagne zum Thema Masken tragen und Abstand halten zu entscheiden. Oberbürgermeister René Pöltl (parteilos) unterstrich bei deren Vorstellung am Freitag den Zusammenhang mit dem Beginn der „Schnupfensaison“.

„Wir sind bislang in Schwetzingen relativ gut durch die Corona-Pandemie gekommen, und da hat uns auch das gute Wetter in die Karten gespielt“, sagte Pöltl. Jetzt sehe man aber, dass in vielen Bereichen das normale Leben wieder beginne und die ersten nachlässiger im Umgang mit dem Virus würden. Dem OB zufolge will die Verwaltung die „aktuell gute Situation hier keinesfalls verspielen, denn im Zweifel bei einem lokalen Ausbruch müssen wir als Stadt die Probleme dann bei uns lösen“. Dafür sei die Mithilfe aller Schwetzinger nötig.

Blau und Gelb

Erreichen will die Stadt diese Unterstützung mit vier als „eingängig“ bezeichneten Werbeslogans: „Schwetzingen – mit Abstand – die beste Stadt“ , „Du bist – mit Abstand – der Coolste“, „Gemeinsam chillen – mit Abstand – am besten“ und „Schlossplatz – mit Abstand – der beste Platz“. Für zusätzliche Akzeptanz und Wiedererkennungswert soll darüber hinaus das jeweils in den städtischen Grundfarben blau und gelb gehaltene Motiv sorgen.

„Wir haben uns beim Design der Kampagne eng an das städtische Corporate Design gehalten, um hier klar als städtische Kampagne identifiziert zu werden“, erläutert Pressesprecherin Andrea Baisch. Der gestalterische Ansatz ist laut Grafiker Ralf Burkart bewusst klar und minimalistisch gewählt, „um nicht von der wesentlichen Grundaussage abzulenken und damit die Plakate auch auf den ersten Blick eindeutig in der Aussage erfasst werden können“.

Diese Plakate sollen nach dem Willen der Verwaltung im gesamten Stadtgebiet hängen. Zudem seien Anzeigenschaltungen in Lokalzeitungen sowie Aktivitäten in verschiedenen Social-Media-Kanälen der Stadt wie Facebook und Instagram vorgesehen.

Maske und Bierdeckel

Nicht zuletzt sollen städtische Mitarbeiter künftig beim Kundenkontakt mit einer im Kampagnendesign gestalteten Mund-Nasen-Maske „Flagge zeigen“, wie es hieß. Mit Plakaten und Bierdeckeln zur Aktion will die Stadtverwaltung schließlich auch die Einzelhändler und Gastronomen in die Aufklärungskampagne einbeziehen. Davon erhoffen sich die Verantwortlichen nach eigenen Angaben eine möglichst große Akzeptanz und Wahrnehmung nicht nur bei den Schwetzingern selbst, sondern auch bei ihren Gästen.

Eine neue, besondere Aufgabe wartet in diesem Zusammenhang auf den Schwetzinger Gemeindevollzugsdienst – in Baden-Württemberg das Gegenstück zum pfälzischen Ordnungsamt: Dessen Mitarbeiter sollen in den kommenden Tagen über die neue Corona-Verordnung des Landes informieren, die eine Verschärfung der Maskenpflicht in Restaurants und Kneipen vorsieht. Doch sie kommen nicht mit leeren Händen, sondern bringen die im Kampagnendesign gestalteten Bierdeckel zu den Schwetzinger Gastronomen.