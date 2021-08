Man mag es kaum glauben, dass Ludwig van Beethovens zu Lebzeiten des Komponisten populäres, an sich aber musikalisch eher harmlos-konventionelles Septett op. 20 eine Art Blaupause für Franz Schuberts geniales Oktett F-Dur D 803 lieferte. Schubert erweiterte die Besetzung um eine zweite Violine zu einem Streichquartett und Kontrabass nebst Klarinette, Horn und Fagott. 1824 komponiert, begibt er sich hier auf den Weg zur großen sinfonischen Form.

Schon von den zeitlichen Dimensionen her sprengt das Oktett den gewohnten kammermusikalischen Rahmen, erst recht mit seinen klanglichen Möglichkeiten. Dass im Programmheft der Schwetzinger Festspiele, bei denen das französische Quatuor Modigliani nebst der Ausnahmeklarinettistin Sabine Meyer und weiteren hervorragenden Musikern das Oktett spielt, das Werk im Vorfeld der großen C-Dur Sinfonie von 1826 eingeordnet wird, ist folgerichtig; peinlich hingegen ist, dass die berühmte Aussage Robert Schumanns von der „himmlischen Länge“ der Sinfonie als „himmlische Längen“ falsch zitiert wird.

Stets spontan, lebendig und spannungsvoll

Wie aber die Streicher des Quartetts nebst des Kontrabassisten Yann Dubost, Dag Jensen, Fagott, des Hornisten Bruno Schneider und der Grand Dame der Klarinette, Sabine Meyer, vor durch die Corona-Restriktionen ausgedünntem Publikum im Schwetzinger Rokokotheater musizieren, ist eine Sternstunde. Dass Meyer und ihre Mitstreiter das Oktett zuvor schon auf CD (Mirare MIR 438), nur der Kontrabassist wechselte, eingespielt haben, bildet eine hervorragende Grundlage. Bei den SWR Festspielen klingt das Spiel in jedem Moment spontan und lebendig, spannungsvoll und voller Energie.

Die Wucht wird schon im Allegro-Kopfsatz immer wieder abgefedert, der Klang aufgefächert, die Farben werden differenziert gemischt. Dass mit dem Quatuor Modigliani und seinem Primarius Amaury Coeytaux ein Streichquartett der Spitzenklasse, das hervorragend aufeinander abgestimmt ist, im Schloss agiert, gehört zu den entscheidenden Momenten der Aufführung. Da geht kein Detail verloren, wird der Streicherklang stets aufgefächert. Dazu kommen mit dem beweglichen Fagottisten und den warmen, geschmeidigen Hornklängen Schneiders immer neue Momente von hoher Qualität. Und dazu natürlich die Nuancen und die feinen Valeurs von Sabine Meyer.

Grandios virtuos: Meyer und der Primarius

Wenn die Klarinettistin und der auch virtuose Akzente setzende Primarius sich im Adagio ganz kollegial an Ausdruckstiefe und Klangnuancen zu überbieten suchen, scheint die Zeit fast stillzustehen. Dem Scherzo fehlt es im Kontrast dazu in keiner Sekunde an rhythmisch treibender Kraft, den Variationen nicht an klar abgesetzten Farben. Wenn Schubert die Andante-Einleitung zum Finale geheimnisvoll-dramatisch auflädt, dann ist das Ensemble in seinem Element. Wobei das Finale sich als ein bei allen Feinheiten kraftvoll-musikalischer Kehraus erweist, mit Hintersinn wie immer beim so früh gereiften Schubert.

Vor Schuberts Oktett stellt das französische Quartett zwei Streichquartett-Kompositionen einander gegenüber, die unterschiedlicher kaum sein könnten: Claude Debussys Quartett von 1893 und die „Drei Stücke für Streichquartett“ von Igor Strawinsky (1914). Strawinskys gehärtete, kantig und modern klingende Miniaturen werden vom Quartett Modigliani mit entsprechender Schärfe und Nachdruck fast unbarmherzig gespielt. Bei Debussy hingegen bricht sich die französische Quartett-Tradition mit ihrer Mischung aus Clarté und feinsten Abstufungen Bahn. Transparenter und raffinierter kann man Debussy kaum spielen, alles fließt und wirkt dennoch kontrolliert, keine Spur von einem flächig-pauschalen „Impressionismus“.