Einen besonderen „Entführungsfall“ bearbeitet derzeit die Wieslocher Polizei: Wie sie mitteilt, nahm eine mutmaßlich verwirrte 39-Jährige am Donnerstag auf dem Fußweg vom Bahnhof Wiesloch/Walldorf nach Walldorf aus einem Vorgarten ein Meerschweinchen mit sich.

Kurz nach 22 Uhr habe sich die Mutter der Frau bei der Polizei gemeldet und den Sachverhalt berichtet. Daraufhin nahm eine Streife das Tier zunächst in polizeiliche Obhut. Anschließend suchten die Beamten gemeinsam mit der 39-Jährigen deren Fußweg ab. Den Angaben zufolge konnte die Frau sich aber nicht mehr an Einzelheiten erinnern. Sie kam in eine psychiatrische Klinik.

Das Meerschweinchen habe die Nacht gut versorgt auf der Polizeiwache verbracht und sei am Freitagmorgen in ein Tierheim gekommen. Die Polizei sucht seinen Besitzer.