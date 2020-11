Ein 59 Jahre alter Lastwagenfahrer hat am Montag in Altlußheim nach einem Streit drei Männer angefahren und dadurch leicht verletzt. Laut Polizei waren die Männer wegen eines Hydrantenschlüssels an einer Baustelle aneinander geraten.

Den Angaben zufolge fuhr der Lkw-Fahrer mehrmals ruckartig auf die drei Männer zu, sodass zwei von ihnen an Schienbeinen und Knien verletzt wurden. Kurz darauf beschleunigte der 59-Jährige so stark, dass sich die Männer durch schnelles Ausweichen in Sicherheit bringen mussten.

Ein weiterer Mann erlitt durch einen Spiegel des Lasters Verletzungen an der Schulter. Im Anschluss raste der Fahrer des Sattelzugs davon. Ein Zeuge notierte das Kennzeichen. Die Ermittlungen laufen.