Im Rhein-Neckar-Kreis nehmen die Neuinfektionen mit dem Coronavirus weiter deutlich zu. Trotzdem hat es am vergangenen Wochenende in Speyers badischer Nachbarschaft gleich zwei illegale Partys gegeben – auf einem Feld und unter einer Brücke. Die Polizei beendete die Feiern.

Am frühen Samstagmorgen lösten Polizeibeamte eine Technoparty mit über 100 Teilnehmern in Höhe des Park & Ride-Parkplatzes an der Bundesstraße 291 zwischen Ketsch und Hockenheim auf. Zuvor hatten sich mehrere Anrufer bei der Polizei über Lärm an dieser Stelle beschwert.

Die erste Streife habe bei ihrem Eintreffen gegen 2.20 Uhr neben den Gästen auch eine Bühne sowie ein Verkaufs- und Technikzelt mit Ton- und Lichtanlagen vorgefunden, teilt die Polizei weiter mit. Laut den bisherigen Ermittlungen hatten zwei 21-Jährige im Internet zu der Feier eingeladen.

Ermittlungen laufen

Gegen sie laufen nun Ermittlungen wegen des Verdachts, gegen die geltende Corona-Verordnung verstoßen zu haben. Darüber hinaus stehen den Angaben zufolge der Vermieter des Geländes und alle Partygäste im Mittelpunkt der Ermittlungen. Das Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises sei eingebunden.

Am Samstagabend kurz nach 22.30 Uhr beendete die Polizei eine Party mit über 30 Teilnehmern unterhalb der Autobahnbrücke der A 61 in Hockenheim. Auch hier hatte ein Zeuge die Ordnungshüter informiert, die mit drei Streifenwagen im Einsatz waren.

Ohne Abstand und Masken

Laut Polizeibericht standen die jugendlichen Teilnehmer im Alter zwischen 14 und 18 Jahren bei lauter Musik in einem großen Pulk, ohne Abstand und Masken, zusammen und tranken ausgiebig Alkohol. Der Hinweis, dass Treffen von mehr als 20 Personen aufgrund der geltenden Corona-Verordnung nicht erlaubt seien, sei bei den meisten Teilnehmern auf Unverständnis gestoßen.

Die Polizeibeamten stellten die Personalien der aus umliegenden Gemeinden stammenden Partygäste fest. Der Aufforderung, ihren Müll zu beseitigen und den Ort zu verlassen, seien sie nachgekommen. Danach stellten die Polizisten noch mehrere Kleidungsstücke und Handtaschen sicher.

102 „aktive“ Fälle im Kreis

Unterdessen ist die Anzahl der Corona-Neuinfektionen im Rhein-Neckar-Kreis weiter gestiegen. Wie das für den Landkreis zuständige Heidelberger Gesundheitsamt mitteilt, wurden zwischen Freitag und Montag 30 weitere positiv auf das Virus getestete Personen verzeichnet. Die Anzahl der „aktiven“ Corona-Fälle auf Kreisebene erhöhte sich damit über das Wochenende auf 102 Personen. Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Kreis liegt nach Angaben der Behörde aktuell bei 12,2 pro 100.000 Einwohner.

Die meisten Infektionen gibt es derzeit – abgesehen von der Großstadt Heidelberg – nach wie vor in Neulußheim (24). Dort waren in der vergangenen Woche 26 Bewohner eines Flüchtlingsheims positiv getestet worden. Sie müssen noch bis zum Samstag in Quarantäne bleiben. Daneben verzeichnen Hockenheim aktuell fünf und Reilingen drei „aktive“ Fälle. In Schwetzingen ist zurzeit ein positiv auf das Virus Getesteter registriert.