Die Hartnäckigkeit deutscher Ordnungshüter zu unterschätzen, kann ein schwerer Fehler sein – selbst wenn es nur um kleine Geldbeträge geht. Diese Erfahrung machten drei Taschendiebe am Mittwoch, wie die Polizei mitteilt.

Alles begann gegen 9.30 Uhr im Lidl-Markt in Mannheim-Rheinau. Dort weckten zwei Männer durch „verdächtiges Verhalten“ die Aufmerksamkeit von Zivilfahndern. Ein dritter Mann habe derweil in einem Auto auf dem Kundenparkplatz gewartet.

Als das Trio offenbar unverrichteter Dinge weiterfuhr, hefteten die Beamten sich „unauffällig“, wie es im Bericht heißt, an seine Fersen – bis in die Hockenheimer Straße nach Schwetzingen. Dort stiegen zwei Männer aus und begaben sich schnurstracks – in den dortigen Lidl-Markt. Laut Polizei sahen die beiden sich auffällig um, kauften nichts und kehrten zum Auto zurück.

Die Männer „sahen sich verdächtig um“

Weiter ging die konspirative Fahrt – diesmal bis in die Schwetzinger Straße nach Brühl. Dort befindet sich – Sie ahnen es schon – ein weiterer Lidl-Markt. Zwei Männer gingen hinein und „sahen sich verdächtig um“.

Jetzt sei die Motivlage der Männer deutlich geworden, so die Polizei. Sie machten sich an eine 79 Jahre alte Frau heran und stahlen ihren Geldbeutel – darin 100 Euro Bargeld. Anschließend verließen sie den Einkaufsmarkt und stiegen in einen blauen VW Passat auf dem Kundenparkplatz ein, in dem ihr Komplize auf sie wartete.

Zugriff an der Autobahnraststätte

„Zielgerichtet“ fuhren die Taschendiebe nach Polizeiangaben auf die Autobahn 6 in Richtung Heilbronn und vom Weinsberger Kreuz aus weiter auf der A81 in Richtung Stuttgart. Doch es half ihnen nichts, denn just an der Autobahnraststätte bei Stuttgart-Feuerbach griffen die Ordnungshüter zu – „aus taktischen Gründen“, wie der Polizeibericht nicht ohne Stolz zwischen den Zeilen vermerkt.

Die Polizisten hielten das Auto an und nahmen die drei aus Rumänien stammenden Männer vorläufig fest. Bei der Durchsuchung stellten sie den Geldbeutel der 79-jährigen Brühlerin sicher. Sie soll ihn in den nächsten Tagen zurück erhalten – samt Inhalt, versteht sich.

Nachdem die Stuttgarter Polizei Amtshilfe in Form von erkennungsdienstlichen Behandlungen geleistet hatte, durften die erfolglosen Taschendiebe wieder ihrer Wege ziehen. Die Ermittlungen dauern an – unter anderem zu der Frage, ob das Trio weitere ähnliche Taten auf dem Kerbholz hat.