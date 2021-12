Wegen der Corona-Pandemie sagt der Hockenheimer Marketing Verein den für 26. Februar geplanten Fasnachtszug in Speyers badischer Nachbarstadt ab. Das Besondere daran: Die Entscheidung bedeutet zugleich das Aus für eine spektakuläre Idee, die hinter den Kulissen offenbar schon weit gediehen war.

Mit mehr als 1000 Teilnehmern und zirka 25.000 Zuschauern in den Straßen Hockenheims rechnen die Veranstalter nach eigenen Angaben zu normalen Zeiten ohne Pandemie. Dass unter den Bedingungen des derzeitigen Infektionsgeschehens ein solcher Fastnachtszug nicht möglich sei, war den Verantwortlichen laut einer Pressemitteilung vom Montag schon Anfang November klar. Ein wesentlicher Faktor: Eine Absperrung des Stadtgebiets, um sichere 2G-Kontrollen zu ermöglichen, komme nicht in Betracht.

Ebenso wenig wollte der Marketing Verein die corona-bedingte Notlösung aus diesem Jahr wiederholen: Am vergangenen Fasnachtssamstag hatte es eine live im Internet übertragene virtuelle Veranstaltung gegeben. Das sei zwar unter den erschwerten Umständen eine „tolle Aktion“ gewesen, aber mit einem echten Umzug durch die Straßen eben nicht zu vergleichen, heißt es.

Düsseldorf kein Vorbild

Darüber hinaus schlossen die Hockenheimer eine Verschiebung des närrischen Treibens nach Düsseldorfer Vorbild aus. Zur Erinnerung: Die nordrhein-westfälische Landeshauptstadt hatte ihren Rosenmontagszug in der Hoffnung auf eine dann mutmaßlich entspanntere Infektionslage zunächst auf den 8. Mai verschoben. Vor dem Hintergrund öffentlicher Kritik an der Auswahl dieses Gedenktages mit der Erinnerung an das Ende des Zweiten Weltkriegs und dessen Millionen Opfer legten die rheinischen Jecken sich schließlich auf den 29. Mai fest.

Die Not machte die Badener erfinderisch: So sei die Idee entstanden, den Fastnachtszug an einen Ort zu verlegen, der viel Platz biete und schon eingezäunt sei – den Hockenheimring. Ziel war den Angaben zufolge eine Art „Samba-Motodrom“ nach brasilianischem Vorbild, in dem die Zuschauer den Umzug auf Abstand genießen könnten.

Offene Ohren und Euphorie

Bei den Verantwortlichen der Rennstrecke, die neben der Pandemie auch unter dem Rückzug der Formel 1 leidet, stieß der Marketing Verein mit seinem Vorhaben auf offene Ohren. Bei den aktiven Fastnachtsvereinen aus Hockenheim und Umgebung habe dieser Hoffnungsfunken sogar regelrechte Euphorie ausgelöst.

Aber die aktuelle Situation mit weiterhin hohen Corona-Fallzahlen, Virusmutationen und Gegenmaßnahmen der Behörden ließ die Idee nun doch schon im Ansatz scheitern. Nach langen Gesprächen und Ortsterminen auf dem Hockenheimring seien alle Beteiligten übereingekommen, dass der Fastnachtszug unter den sich fast täglich ändernden corona-bedingten Voraussetzungen nicht durchführbar sei.

Große Planungsunsicherheit

Der Sicherheitskoordinator des Marketing Vereins, Rainer Saß, verwies auf die zu große Planungsunsicherheit wegen der Omikron-Variante des Coronavirus. Dadurch könne es im Januar und Februar wieder zu drastischeren Maßnahmen wie einem Verbot von Freizeit- und Kulturveranstaltungen sowie Kontaktbeschränkungen bei Großveranstaltungen kommen. Laut Saß stehe das „dann leider auch nicht mehr im Verhältnis zum finanziellen Aufwand und den Ausgaben, die vorab getätigt werden müssten und auch zeitlich kaum noch von den Teilnehmern und von uns als Veranstalter umsetzbar wären“.