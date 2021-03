Mit Blick auf durchgängig rückläufige Infektionszahlen der Corona-Pandemie in den vergangenen Tagen hebt der Rhein-Neckar-Kreis seine Ausgangssperre zwischen 21 und 5 Uhr mit Wirkung vom Freitag auf. Die entscheidende Freigabe durch das baden-württembergische Landesgesundheitsamt in Stuttgart lag am späten Donnerstagnachmittag vor.

Das Kreis-Gesundheitsamt in Heidelberg meldete am Donnerstag 35 Neuansteckungen mit dem Coronavirus und keinen weiteren Todesfall binnen 24 Stunden. Der Sieben-Tage-Durchschnittswert für den Landkreis ging auf 46,3 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner zurück.

Damit lag dieser Inzidenzwert den dritten Tag nacheinander unter der Marke von 50 Neuansteckungen auf 100.000 Einwohner gerechnet. Die grundsätzliche Voraussetzung für eine Aufhebung der Ausgangssperre durch das Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises war somit erfüllt.

Ab Mitternacht in Kraft

Entscheidend waren allerdings dessen Angaben zufolge die Zahlen des Landesgesundheitsamtes. Die übergeordnete Behörde veröffentlichte sie am späten Donnerstagnachmittag. Zwar wichen sie leicht, aber nicht maßgeblich von den Daten des Kreis-Gesundheitsamtes ab. Das könne an unterschiedlichen Erhebungszeiten liegen, hieß es.

Da auch die Landesbehörde zu einer Inzidenz unter 50 gelangte, gab sie die Entscheidung frei, sodass die Bekanntmachung um Mitternacht in Kraft tritt. Somit gilt ab Freitag im Rhein-Neckar-Kreis keine nächtlichen Ausgangssperre mehr.

Die Entwicklung des Infektionsgeschehens auf Kreisebene spiegelt sich auch in aktuellen aktiven Fallzahlen badischer Nachbargemeinden wider: Neulußheim und Reilingen jeweils 13, Schwetzingen zwölf, Hockenheim und Ketsch jeweils neun sowie Altlußheim sechs.