Da die Asiatische Tigermücke, von der in Hockenheim erstmals im August 2020 ein Exemplar gefunden wurde, seither noch nicht vollständig ausgerottet werden konnte, soll die Bekämpfung der exotischen Stechmückenart in diesem Jahr weitergehen. Laut Verwaltung der Stadt werden im bislang bekannten Verbreitungsgebiet deshalb wieder regelmäßig alle potenziellen Brutstätten mit dem biologischen Wirkstoff Bti behandelt, der von der Kommunalen Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage (Kabs) eingesetzt wird.

Da die Asiatische Tigermücke in nahezu allen Behältnissen brütet, in denen sich Wasser ansammelt, bittet die Kabs Haus- und Grundbesitzer, ihren Mitarbeitern den Zugang und die Behandlung möglicher Brutstätten zu erlauben. Betroffene sollen laut Mitteilung der Hockenheimer Verwaltung demnächst entsprechende Post erhalten. Die Kabs-Mitarbeiter können sich ausweisen und halten nach eigenen Angaben alle notwendigen Sicherheitsbestimmungen ein. Alle Bürger werden überdies gebeten, sich zu melden, wenn sie verdächtige schwarz-weiß gezeichnete Stechmücken entdecken. Fotos können per E-Mail an tigermuecke@kabsev.de geschickt werden, tote Exemplare bei der Gemeinde abgegeben werden.

Weibchen verfolgen Menschen hartnäckig

Die erste größere Ansiedlung der Asiatischen Tigermücke, einer sehr aggressiven Stechmückenart, wurde in Deutschland 2015 entdeckt. Weitere Populationen gedeihen seither vor allem in klimatisch begünstigten Regionen, etwa entlang des Oberrheins. Auf der Suche nach einer Blutmahlzeit verfolgen die Weibchen der Art den Menschen hartnäckig. Dabei kann die Tigermücke auch zahlreiche Viren auf den Menschen übertragen. Dass dies in der Oberrheinebene passiert, halten Experten zwar noch für recht unwahrscheinlich, ganz ausgeschlossen werden kann dies aber nicht.

Noch Fragen?

Weitere Informationen zur Asiatischen Tigermücke gibt es im Netz unter www.kabsev.de.