Weil er eine lebensgefährliche Situation schnell erfasste und richtig reagierte, erfährt der junge Reilinger Silas Linnebach in diesen Tagen viel Anerkennung in seiner Heimatgemeinde. Der 16-Jährige rettete im Urlaub einen Mann vor dem Ertrinken.

Unbeschwerte Ferientage waren es, die Carmen und Michael Linnebach zusammen mit ihrem Sohn Silas Anfang August am Hopfensee im Allgäu verbrachten. Das 2,1 Kilometer lange Gewässer nördlich von Füssen gilt als ein Paradies für Wassersportler. Segler, Wind- und Kitesurfer tummeln sich dort.

Auch Silas war sportlich unterwegs. Die Trendsportart Stehpaddeln hat es ihm angetan. Was dann geschah, beschreibt die Gemeinde Reilingen in einer Pressemitteilung so: Der 16-Jährige war gerade mit seinem „Stand Up Paddle-Board“ auf dem Weg vom Campingplatz zu einem Steg am Seeufer. Dort bemerkte er eine Frau mit ihrer Tochter, die besorgt und völlig aufgelöst um die Unversehrtheit des Ehemanns und Vaters bangten. Der war offenbar auf dem See in eine Notlage geraten.

Tückische Strömungen

Schnell habe der Jugendliche die Situation erfasst, sei auf sein aufblasbares Brett gesprungen und, so schnell er konnte, auf den See hinaus gepaddelt. „Ungeachtet der tückischen und nicht ungefährlichen kalten Unterströmungen, wie sie in dem Bergsee in 800 Meter Höhe regelmäßig auftreten“, hebt die Gemeindeverwaltung hervor. Weit draußen traf er den Angaben zufolge einen völlig entkräfteten 59 Jahre alten Mann an, der von seinem Brett ins kalte Wasser gefallen war und sich in hilfloser Lage befand. Der Reilinger habe den verstörten Mann beruhigt. Mit einiger Mühe sei es ihm gelungen, den Familienvater auf das Brett zu hieven und unversehrt ans Ufer zu seinen Angehörigen zu bringen.

In welcher kritischen, lebensgefährlichen Situation sich der Gerettete befunden hatte, stellte sich laut Reilinger Verwaltung erst im Nachhinein heraus. Denn der Mann aus der Nähe von Weinheim hatte sich als Anfänger auf ein „Stand Up Paddle Board“ begeben. Bei seinen Versuchen, das Sportgerät zu beherrschen, habe er keine lachenden Zuschauer haben wollen. Deshalb habe sich der ehemalige Berufssoldat weiter hinaus auf den See gewagt.

Keiner hat geholfen

Die Reilinger fahren fort: „Als er dann von seinem Board ins Wasser fiel, war er, gehandicapt von Herz- und Lungenproblemen, schnell in Panik geraten.“ Viele Besucher des Bergsees hätten keine Anstalten gemacht, zu helfen. Vielmehr schienen sich etliche über sein vergebliches Bemühen, wieder aufs Brett zu kommen, eher zu amüsieren.

„Keiner hat auch nur den Versuch unternommen, dem Mann beizustehen“, zitiert die Gemeinde Silas Linnebach. Ein Wassersportler sei mit seinem Brett sogar unmittelbar am Ort des Geschehens vorbei gefahren, ohne aktiv zu werden. Der 16-Jährige und seine Eltern sind sich einig: „Dieses unverantwortliche Verhalten hätte den Mann das Leben kosten können.“

„Keine große Sache“

Für den jungen Kurpfälzer war es nach eigenen Angaben selbstverständlich zu helfen und eigentlich keine große Sache. Sein stolzer Vater verrät, Silas habe schon immer Rettungssanitäter werden oder der Feuerwehr beitreten wollen. Die Eltern hatten die ganze Aktion erst nach der Rückkehr von einer Wanderung mitbekommen. „Natürlich war die Geschichte auf dem Campingplatz das Thema“, erinnert sich Michael Linnebach.

Zwischenzeitlich habe sich der Gerettete wieder von den tagelang anhaltenden Nachwirkungen des prägenden Ereignisses erholt, heißt es weiter. Ihn verbinde seither mit seinem Lebensretter und dessen Familie eine enge Freundschaft. Schon jetzt stehe fest, auch den nächsten Urlaub gemeinsam am Hopfensee zu verbringen. Die Gemeindeverwaltung will nach eigenen Angaben veranlassen, dass Silas Linnebach für sein Handeln Ehrungen erhält – womöglich auch vom Land Baden-Württemberg. Bis dahin gab es für den 16-Jährigen schon mal einen Gutschein von Amazon.