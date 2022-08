Ob ein dreitägiges Rennsport-Spektakel mit hochgezüchteten Motoren mit Blick auf die Energiekrise und Probleme mit sogenannten Autoposern noch so zeitgemäß ist? Ungeachtet solcher Fragen steht vom 26. bis zum 28. August aufdem Hockenheimring die 35. Auflage der „Nitrolympx“ auf dem Programm – ein Neustart nach zwei Jahren Pause.

Es ist „der schnellste Motorsport der Welt“ – jedenfalls nach Angaben der „Nitrolympx“-Veranstalter. Rund 200 Teams der europäischen Dragster-Szene treten im Motodrom an, um bei Rennduellen im Sekundentakt ihre Besten zu ermitteln. Damit sei das Hochgeschwindigkeitsspektakel Europas größte Dragster-Rennveranstaltung.

Eingeteilt sind die Starter nach zwei Jahren Corona-Pause den Angaben zufolge in vier Auto- und fünf Motorradklassen. Nach zwei Meisterschaftsrunden in England und Schweden sind die „Nitrolympx“ die dritte von vier Stationen auf dem Weg zum Titel. Wie die Initiatoren in einer Pressemitteilung ausdrücklich hervorheben, sehen sie im Dragster-Rennsport „gelebte Gleichberechtigung“ umgesetzt. Das zeige nicht nur die Königsklasse „Top Fuel“, die in diesem Jahr mit drei sehr starken Frauen besetzt sei: die Schwedinnen Ida Zetterström und Susanne Callin sowie die Schweizerin Jndia Erbacher. „Auch in den anderen Rennklassen treten immer mehr der schnellen Ladys zum Duell an der Ampel an und zeigen, dass sie in puncto Mut, Talent und Equipment ihren männlichen Konkurrenten kein bisschen unterlegen sind“, heißt es weiter.

Traumstrecke mit bis zu Tempo 400

Darüber hinaus werben die Macher mit einem Auftritt des ungarischen Super Street Bike Piloten Daniel Donat Lencsés. Die „Rico Anthes Quartermile“ auf dem Hockenheimring gelte unter den Dragster-Motorradsportlern der verschiedenen Klassen als echte Traumstrecke mit Spitzengeschwindigkeiten bis zu 400 Kilometer pro Stunde. Neben den Wettbewerben der Weltverbände FIA und FIM gibt es zudem zahlreiche dicht besetzte Sportsman-Klassen. Als besonderen Höhepunkt des Wochenendes versprechen die Veranstalter eine „Nightshow“ am Samstagabend mit einer Mischung aus Unterhaltung, Action und Hochgeschwindigkeitsstunts. Dafür soll unter anderem eine Freistil-Motocross-Show mit dem vierfachen Weltrekordhalter Luc Ackermann aus Deutschland sorgen.

Im frei zugänglichen Fahrerlager können Besucher nicht nur Rennteams beim Schrauben über die Schulter schauen, sondern sich von zahlreichen weiteren Attraktionen bespaßen lassen. Angekündigt sind unter anderem die „Junior-Dragster-School“, Cheerleader, Bullenreiten, Verlosungen, „Star Wars“-Sturmtruppen und eine Auto-Ausstellung.

Vorverkauf und Kontakt

Eintrittskarten gibt es unter der Telefonnummer 06205 950222.