Keine Verletzten, aber Sachschaden in geschätzter Höhe von mindestens 300.000 Euro: Das ist die Bilanz eines Wohnhausbrandes am Donnerstag in der Ketscher Neurottstraße. Ein zweistöckiges Gebäude fing gegen 13.45 Uhr aus bisher unbekannter Ursache Feuer.

Die Polizei geht davon aus, dass die Löscharbeiten noch bis in die Nacht andauern. Um den Brand zu bekämpfen, sind die Feuerwehren aus Schwetzingen, Ketsch, Eppelheim und Brühl im Einsatz. Dafür ist die Neurottstraße zwischen Narzissenweg und Tulpenweg gesperrt.

Zunächst sei ein Bewohner des Hauses medizinisch untersucht worden, hieß es. Dabei seien aber keine Verletzungen festgestellt worden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.