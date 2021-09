Die Schwetzinger haben sich schon vor einem Vierteljahr festgelegt – und für den Advent eine „Weihnachtswunderwelt“ angekündigt, die ihren traditionellen „Kurfürstlichen Weihnachtsmarkt“ ergänzen soll. Nun zieht Hockenheim nach: Auch dort soll in diesem Jahr wieder Advent gefeiert werden – wenn auch anders als vor der Corona-Pandemie.

Geht es nach den Plänen der Veranstalter in Schwetzingen, sollen eigens aus Münster verpflichtete Lichtkünstler im Schlossgarten vom 19. November bis zum 8. Januar eine „besondere Atmosphäre“ erschaffen. Ganz so weit sind die Ausrichter ein paar Kilometer weiter noch nicht – zumindest nicht offiziell.

Immerhin: Der Hockenheimer Marketing Verein hat nun ausdrücklich bekräftigt, dass es nach derzeitigem Planungsstand einen „Hockenheimer Advent“ auf dem Marktplatz von Speyers badischer Nachbarstadt geben soll. Um das zu ermöglichen, haben die Werber ihr Konzept nach eigenen Angaben den Pandemie-Bedingungen angepasst.

„Mehr Platz für Besucher“

„Der Marktplatz wird eingezäunt sein, die Hütten werden etwas weiter auseinander stehen müssen – also mehr Platz für die Besucher –, und wir werden 3-, eventuell 2G-Kontrollen sowie Registrierungsnachweise am Eingang haben“, zählt der Sicherheitskoordinator des Hockenheimer Vereins, Rainer Saß, auf. Darüber hinaus werde es wahrscheinlich wie in den Jahren vor Corona eine große Bühne geben. Zudem werde ein Hygiene- und Besucherkonzept erarbeitet. Ob eine Einbahnstraßenregelung innerhalb des Marktes nötig sei, stehe dagegen noch nicht fest.

Ebenfalls offen ist nach Angaben des Vereins bisher die Anzahl der Hütten und Stände, die vom 26. bis zum 28. November aufgebaut werden können. In diesem Zusammenhang ermitteln die Veranstalter derzeit, welche zusätzlichen Kosten durch die Absperrungen des Marktplatzes und den erforderlichen personellen Mehraufwand entstehen.

Wie der Marketing Verein weiter mitteilt, können sich Schausteller bis zum 20. Oktober unter der Internet-Adresse www.hockenheimer-marketing-verein.de für eine Hütte beim „Hockenheimer Advent“ bewerben. Dort gebe es auch alle Informationen zu Kosten, Richtlinien und Vorgaben. Gehen mehr Bewerbungen ein, als Hütten zur Verfügung stehen, soll es laut Verein eine Warteliste geben, falls kurzfristig doch mehr Stände zugelassen werden oder Teilnehmer abspringen.

Noch zwei Asse im Ärmel?

Vereinsgeschäftsführerin Birgit Rechlin gibt sich jedenfalls zuversichtlich: „Die Vorfreude ist riesig, wieder den ,Hockenheimer Advent’ veranstalten zu können mit Glühweintrinken, Weihnachtsdeko, toller Bühnenmusik und Schlendern über den Adventsmarkt.“ Damit noch nicht genug: Rechlin und der Marketing Verein haben den Angaben zufolge noch zwei weitere vorweihnachtliche Programmpunkte für Hockenheim in Planung. Dazu wollen die Werbeleute sich allerdings – so viel Spannung muss sein – noch nicht zu sehr in die Karten schauen lassen.