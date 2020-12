Drei verletzte Personen, vier tote Tiere und Sachschaden in geschätzter Gesamthöhe von mehreren 10.000 Euro: Das ist die vorläufige Bilanz von vier Verkehrsunfällen mit Wildschweinen am Dienstagnachmittag auf der Autobahn 6 am Hockenheimring.

Wie die Polizei auf der Grundlage erster Ermittlungen mitteilt, löste eine Wildschweinrotte aus schätzungsweise 20 Tieren, die in Höhe der Rennstrecke über beide Spuren der Autobahn irrten, die Unfälle aus. Den Angaben zufolge erlitten dabei zwei Personen leichte Verletzungen. Vier Wildschweine seien in Zusammenhang mit den Unfällen getötet worden.

Fußgänger in Wohngebiet umgerannt

Der Rest der Rotte flüchtete laut Polizei in die an den Hockenheimring angrenzenden Waldgebiete. Allerdings seien einzelne Tiere offenbar über die Ernst-Wilhelm-Sachs-Straße auch in ein benachbartes Hockenheimer Wohngebiet gelangt. Dabei habe eines der Tiere einen Fußgänger umgerannt, der durch die Wucht zu Boden gestürzt sei und sich verletzt habe. Er werde in einem Krankenhaus behandelt, so die Polizei.

Mehrere Streifen und Jagdpächter suchten daraufhin in den Nachmittagsstunden das Wohngebiet nach weiteren Wildschweinen ab. Der Polizei zufolge entdeckte ein Jagdpächter eines der aggressiven Tiere und erschoss es.

Autobahn zeitweise voll gesperrt

Infolge der Unfälle war die Autobahn zwischen dem Dreieck Hockenheim und dem Walldorfer Kreuz von etwa 14.30 Uhr bis gegen 16 Uhr voll gesperrt. Der Gesamtschaden lasse sich derzeit noch nicht näher beziffern, dürfte aber bei mehreren 10.000 Euro liegen, hieß es. Drei Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

Mitarbeiter der Autobahnmeisterei entdeckten bei der Überprüfung der Sicherheitszäune rund um die A6 am Hockenheimring mehrere Löcher, durch die Wildschweine offenbar auf die Fahrbahn gelangt waren. Die Schäden seien repariert worden.

Zwei schwere Unfälle vor einem Jahr

Vor fast genau einem Jahr hatte es innerhalb weniger Tage zwei schwere Wildschwein-Unfälle auf Autobahnen der Region gegeben: Zunächst waren am 18. Dezember 2019 auf der A5 zwischen Bruchsal und Karlsruhe-Nord vier Autos mit fünf Tieren zusammengestoßen. Kein Autofahrer hatte sich verletzt, die Wildschweine waren gestorben.

Am Abend des ersten Weihnachtsfeiertages vor einem Jahr waren zehn Autos auf der Autobahn 6 zwischen Bad Rappenau und Sinsheim-Steinsfurt mit mehreren Wildschweinen kollidiert. Auch dabei waren keine Menschen verletzt und vier Tiere getötet worden.