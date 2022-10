Das badische Hockenheim ist nun offiziell Partnerkommune der Bundesgartenschau (Buga) 2023 in Mannheim. Hierdurch sollen Potenziale genutzt und Aktionen beflügelt werden.

Schließlich soll die Bundesgartenschau 2023 in Mannheim nicht nur Blumenschau sein, sondern auch Experimentierfeld für innovative Ideen. Die Leitthemen sind Klima, Umwelt, Energie und Nahrungssicherung. Auch die Stadt Hockenheim setze sich in vielen Bereichen mit diesen Themen auseinander, heißt es in der Mitteilung der Buga-Gesellschaft.

Ein Beispiel hierfür sei das Hochwasser-Ökologie-Projekt (HÖP). Hier wird ein neuer grüner Mittelpunkt im Herzen Hockenheims geschaffen, der zugleich dem Hochwasserschutz dienen soll. Zudem ist in der ehemaligen Landesgartenschaustadt Hockenheim (1991) der Gartenschaupark noch immer Rückzugsort für die Menschen und grüne Lunge der Stadt.

„Wir möchten und können Bühne für unsere Partner sein. Zugleich liegt im Schulterschluss von Buga 23 und regionalen Partnern ein Potenzial, das wir als Gesellschaft nutzen müssen, um Wege zu finden, die Probleme der Zukunft zu lösen“, erklärt Michael Schnellbach, Geschäftsführer der Buga 2023 Mannheim GmbH. „Als-Partnerkommune sehen wir viele Synergieeffekte, denn nicht nur die Präsenz ist wichtig, sondern auch der Input. Hockenheim hat viele Projekte zum Laufen gebracht, die die Leitthemen der Buga 23 widerspiegeln“, erläutert Hockenheims Oberbürgermeister Marcus Zeitler (CDU).