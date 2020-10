In weiten Teilen der Heidelberger Altstadt gilt von diesem Freitag an die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Schutzmaske. Damit reagiert die Stadtverwaltung auf die starke Zunahme an Neuansteckungen mit dem Coronavirus in den vergangenen Tagen. Noch eine weitere Einschränkung soll Abhilfe schaffen.

Wie die Verwaltung mitteilt, gilt die Maskenpflicht für den Fußgängerbereich der Altstadt, Bismarckplatz, Alte Brücke, die Umsteigebereiche vor dem Hauptbahnhof und am Neckarmünzplatz sowie für die Wochenmärkte. Entsprechende Schilder sollen die betroffenen Bereiche kennzeichnen.

Von der Maskenpflicht befreit seien Kinder bis sechs Jahre und Personen, die aus gesundheitlichen Gründen nachweislich keine Mund-Nasen-Bedeckung tragen könnten. Darüber hinaus gelte die Pflicht nicht für im Freien sitzende Gäste von Lokalen, Fahrradfahrer und Bauarbeiter in einem abgegrenzten Bereich. Verstöße gegen das Maskengebot haben laut Verwaltung ein Bußgeld von mindestens 70 Euro zur Folge.

Obergrenzen für private Feiern

Zudem begrenzt die Stadt ab sofort die Teilnehmerzahl für Feiern wie Hochzeiten, Junggesellenabschiede und Geburtstage in privaten Räumen auf maximal 15. In öffentlichen oder angemieteten Räumen gelte eine Beschränkung auf 25 Personen. Hier sollen bei Verstößen Bußgelder zwischen 250 und 2500 Euro fällig werden.

Mit diesen Einschränkungen reagiert die Heidelberger Verwaltung nach eigenen Angaben auf die Ergebnisse der Beratungen zwischen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), weiteren Mitgliedern der Bundesregierung und den Ministerpräsidenten der Bundesländer vom Mittwochabend. In einer ersten Ankündigung der Stadt sei noch von 25 Personen in privaten und 50 in öffentlichen oder angemieteten Räumen die Rede gewesen.

Überschreiten der Vorwarnstufe

Auslöser der Maßnahmen ist das Überschreiten der Vorwarnstufe von mehr als 35 Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Heidelberger Einwohner innerhalb der vergangenen sieben Tage. Dieser Durchschnittswert lag am Mittwoch bei 36,2 Neuansteckungen, am Donnerstag bei 35,0.Ergänzend zur Maskenpflicht und der Begrenzung privater Feiern will das zuständige Gesundheitsamt mehr Personal für die Nachverfolgung von Kontaktpersonen und die Verstärkung der Corona-Hotline bereitstellen. Die Stadt werde das mit 15 Personalstellen unterstützen, hieß es weiter.

Zudem hat die Behörde bei der Bundeswehr beantragt, für diese Aufgabe Soldaten zur Verfügung zu stellen. Den Angaben zufolge sollen alle Maßnahmen eng mit dem Rhein-Neckar-Kreis und der Stadt Mannheim abgestimmt werden. Ziel sei ein gemeinsames Vorgehen in der Region.

Inzidenzwert im Kreis bei 30,3 Neuansteckungen

Für den Rhein-Neckar-Kreis verzeichnete das Gesundheitsamt von Mittwoch bis Donnerstag 18 Neuinfektionen. Die Anzahl der positiv auf das Virus Getesteten in Quarantäne stieg auf 189, die der Todesfälle blieb bei 42. Den Durchschnittswert für die vergangenen sieben Tage gab die Behörde am Donnerstag mit 30,3 Neuansteckungen pro 100.000 Einwohner im Landkreis an.

Weiterhin vergleichsweise moderat stellte sich die Lage in Speyers unmittelbaren badischen Nachbargemeinden dar: In Ketsch gab es zehn „aktive“ Corona-Fälle, in Hockenheim acht, in Schwetzingen zwei und in Altlußheim einen.