Nicht nur wenn im Motodrom die Reifen qualmen, kann sich Hockenheim als ein heißes Pflaster erweisen. Auch in Sachen Kriminalität kann in Speyers badischer Nachbarstadt einiges los sein. Das jedenfalls legen aktuelle Berichte der Polizei vom Freitag nahe.

Da wäre beispielsweise jener 16-Jährige, der am frühen Dienstagabend in einem Supermarkt in der Speyerer Straße versucht haben soll, zwölf Flaschen Champagner im Gesamtwert von 672 Euro zu stehlen, bevor zwei Ladendetektive ihm auf die Schliche kamen. Womöglich war das allgemeine Erstaunen über das ungewöhnliche Diebesgut so groß, dass ein Behälter des edlen Getränks glattweg übersehen wurde – in der ersten Polizeimeldung war nämlich nur von elf Flaschen die Rede.

Damit nicht genug: Wie die Polizei jetzt auf der Grundlage zusätzlicher Erkenntnisse mitteilt, hatte der Jugendliche offenbar zuvor in weiteren rheinland-pfälzischen und bayerischen Lebensmittelmärkten ebenfalls Champagner im Gesamtwert von weit über 1000 Euro mitgehen lassen. Unter anderem wegen gewerbsmäßigen Diebstahls und Fluchtgefahr, weil er keinen festen Wohnsitz hat, erließ die Mannheimer Staatsanwaltschaft daraufhin Haftbefehl gegen den 16-Jährigen. Er kam in eine Jugendvollzugsanstalt.

Beute für 10.000 Euro

Noch weitaus wertvoller war die Beute, die unbekannte Täter laut Polizei zwischen Mittwochabend und Donnerstagvormittag auf dem Gelände einer Firma in der Hockenheimer Talhausstraße machten: Den Angaben zufolge durchtrennten sie zunächst den Grundstückszaun mit einem unbekannten Werkzeug. Anschließend beschädigten die Einbrecher die Scheibe einer auf dem Gelände stehenden landwirtschaftlichen Erntemaschine. Daraus stahlen sie ein Bedienelement im Gesamtwert von rund 10.000 Euro.

Ein Mitarbeiter der Firma habe den Einbruch am Donnerstagmorgen bemerkt und sofort die Polizei verständigt. Hinweise auf die Täter liegen bislang allerdings nicht vor.

Kontrollen an der Autobahn

Vergleichsweise harmlos mutet dagegen auf den ersten Blick die Bilanz von Kontrollen an, die 40 Polizisten am Donnerstag zwischen 9.30 und 16 Uhr an der Autobahnraststätte Hockenheim West vornahmen. Schwerpunkt der Aktion waren Alkohol- und Drogendelikte.

Dabei verzeichneten die Beamten sieben Trunkenheitsfahrten. „Alle Fahrzeugführer stehen im Verdacht, ihr Fahrzeug unter dem Einfluss illegaler Drogen wie Cannabis, Amphetaminen oder Methamphetaminen geführt zu haben“, heißt es im entsprechenden Einsatzbericht. Ein Arzt habe den Fahrern Blutproben entnommen, und die Weiterfahrt sei ihnen untersagt worden.

Drogen, Asyl, Waffen

Darüber hinaus sei es zu diversen Verstößen gekommen: elfmal gegen das Betäubungsmittelgesetz und in jeweils drei Fällen gegen das Asylverfahrensgesetz sowie das Waffengesetz. Bei einem Auto fehlte zudem der Versicherungsschutz, und zwei Fahrer waren ohne Führerschein auf der Autobahn 6 unterwegs.

Nicht zuletzt stellten die Polizisten den Angaben zufolge neben geringen Einzelmengen Cannabis und Methamphetamin 100 Gramm vermeintliches Cannabidiol (CBD) fest. Die Substanz werde nun auf illegale Wirkstoffgehalte untersucht. Finden sie sich, erwartet den Besitzer ebenfalls eine Strafanzeige. Insgesamt überprüften die Beamten am Donnerstag 89 Fahrzeuge und 153 Personen.