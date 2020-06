SCHWETZINGEN. Drei Straftaten mehr als im Jahr davor: Diese Bilanz zieht das Polizeirevier Schwetzingen in seiner Kriminalitätsstatistik für 2019. Während die Straftaten in der Schlossstadt selbst ebenso wie in Ketsch und Plankstadt zurückgingen, scheinen die Fallzahlen Oftersheim als Hotspot auszuweisen. Den Grund dafür kennen auch die Hockenheimer und Reilinger.

3080 Fälle bearbeiteten die Beamten des für die vier Gemeinden zuständigen Schwetzinger Reviers im vergangenen Jahr. Gegenüber den 3077 Fällen von 2018 sind das 0,1 Prozent mehr. Damit liegt die Schwetzinger Zuwachsrate noch unterhalb der niedrigen Tendenz des gesamten Rhein-Neckar-Kreises (0,7 Prozent) im gleichen Zeitraum. Zugleich ging die Aufklärungsquote den Angaben zufolge leicht von 56,5 auf 55,4 Prozent zurück.

Zwar waren Diebstähle die mit Abstand häufigsten Delikte (761), es gab aber 163 Fälle weniger als im Jahr zuvor. Besonders die Anzahl der Wohnungseinbrüche sank um rund 43 Prozent auf zuletzt 30 Fälle. Ebenfalls rückläufig waren im Untersuchungszeitraum Rauschgiftdelikte (von 294 auf 222), Gewaltverbrechen (80/69) und Raub (13/5). Zugenommen haben laut Polizei dagegen Straßenkriminalität (694/705), Vermögens- und Fälschungsdelikte (444/533), Sachbeschädigung (507/532), Körperverletzung (300/374) sowie Sexualvergehen (27/45).

610 Fälle in Oftersheim

Während die Fallzahlen insgesamt in Schwetzingen (minus 51), Ketsch (minus zwei) und Plankstadt (minus 42) jeweils in unterschiedlicher Ausprägung zurückgingen, war für Oftersheim nach deutlichen Rückgängen im Vorjahr für 2019 ein Anstieg der Kriminalität festzustellen, wie die Polizeistatistiker hervorheben. 610 Fälle insgesamt – und damit 98 mehr als im Jahr davor – registrierten die Ordnungshüter dort.

Lässt sich daraus schließen, dass die 12.000-Einwohner-Gemeinde sich mehr und mehr zu einer Hochburg des Verbrechens im Rhein-Neckar-Kreis entwickelt? Die Polizei widerspricht solch einer Sichtweise. Sie führt statt dessen vor allem zwei andere Aspekte zur Erklärung an: So habe die Oftersheimer Verwaltung im vergangenen Jahr eine Bestandsaufnahme der im Gemeindegebiet feststellbaren Farbschmierereien und Graffiti gemacht. Das Ergebnis waren 51 Strafanzeigen gegen unbekannte Täter wegen Sachbeschädigung. Diese 51 Fälle schlugen nun in der Statistik für 2019 zu Buche, obwohl viele Taten selbst vermutlich deutlich länger zurücklagen.

Brennpunkt Autobahn

Darüber hinaus habe die Anzahl registrierter Straftaten auf dem Gelände der Tank- und Rastanlage Hardtwald an der Autobahn 5 um 23 auf 66 zugenommen, heißt es weiter. Meist habe es sich dabei um Fälle von Tankbetrug und einfache Rauschgiftdelikte gehandelt. „Die gesonderte Betrachtung der Tank- und Rastanlage Hardtwald ist geboten, da die Örtlichkeit kriminalstatistisch zwar der Gemeinde Oftersheim zugeordnet ist, dort registrierte Straftaten jedoch in der Regel keine Auswirkungen auf das originäre Gemeindegebiet selbst beziehungsweise die dortige Bevölkerung nach sich ziehen“, interpretieren die Beamten die Statistik.

So hatte im vergangenen Monat auch das Polizeirevier Hockenheim mit Blick auf Parkplätze an den Autobahnen 6 und 61 sowie die Tank- und Rastanlagen Am Hockenheimring argumentiert: Dort festgestellte Straftaten rechnen die Statistiker den Gemeinden Hockenheim und Reilingen zu, obwohl sie in aller Regel nichts mit ihnen zu tun haben.

Mehr Exhibitionisten

Die 45 verzeichneten Sexualdelikte im vergangenen Jahr stellen nach Angaben der Polizei im Fünfjahresvergleich einen Höchstwert für die vier Gemeinden dar. Auffällig sei dabei vor allem ein stark erhöhtes Aufkommen exhibitionistischer Handlungen gewesen. Sowohl in Schwetzingen (acht Fälle) als auch in Oftersheim (sechs Fälle) sei die Anzahl entsprechender Delikte um jeweils sechs Fälle angestiegen.

Auch bei Körperverletzung sei mit 374 Fällen ein Fünfjahreshöchstwert erreicht. In diesem Zusammenhang heben die Ermittler für Schwetzingen neben traditionellen Aspekten wie Festen und Nachtleben insbesondere eine Zunahme häuslicher Gewalt hervor. In Ketsch machten sich der Polizei zufolge Fasnacht und Backfischfest mit einem Drittel aller verzeichneten Fälle von Körperverletzung bemerkbar. Als Reaktion darauf habe die Ketscher Verwaltung unter anderem eine „After-Train-Party“ nach dem Fasnachtsumzug in diesem Jahr nicht mehr genehmigt.

Weniger Diebstähle

Dagegen sei mit 761 Diebstählen ein neuer Revier-Tiefstwert zu verzeichnen. Zwar seien sie mit gut 25 Prozent aller Fälle noch immer die häufigste Verbrechensart. Doch neben der Gesamtzahl seien auch die Teilbereiche Wohnungseinbruch, Autoaufbruch und Fahrraddiebstahl jeweils auf Fünfjahrestiefstwerte gesunken.

Wie die Polizei abschließend feststellt, ist der Anteil der Täter unter 21 Jahren im vergangenen Jahr leicht auf 21,8 Prozent zurückgegangen. Zugleich habe sich der Anteil an ausländischen Tatverdächtigen gegenüber dem Jahr 2018 um zwei Prozent auf 30 Prozent verringert.