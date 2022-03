Das Landeskriminalamt (LKA) in Baden-Württemberg warnt vor Erpressungsversuchen per E-Mail, die im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg stehen. Betroffen sind offenbar Betreiber von Internetseiten. Der Leimener Gesangverein Liedertafel hat eine solche E-Mail erhalten.

„Hallo. Wir sind ukrainische Hacker, und wir haben Ihre Seite gehackt.“ Wie die Rhein-Neckar-Zeitung (RNZ) meldet, ist das der Anfang einer E-Mail-Nachricht, die der Leimener Gesangverein Liedertafel vor Kurzem erhalten hat. Das Vorgehen der Kriminellen beschreibt das LKA so: Die Erpresser nutzen automatisiert Kontaktformulare von Internetseiten von Firmen oder Vereinen, geben sich in einer E-Mail als Hacker aus und fordern unter Angabe einer Frist „eine Spende zur Unterstützung der Ukraine“. Die Zahlung soll über ein Buchungssystem in der Kryptowährung Bitcoin erfolgen. Die angegebenen 0,05 Bitcoin entsprechen derzeit rund 200 Euro. Die Kriminellen drohen damit, die Homepage des Vereins oder der Firma zu schädigen. Falls die geforderte Summe nicht bezahlt werde, erscheine dort ein Vollbild-Banner, das alle Besucher der Homepage dazu auffordere, die Ukraine finanziell zu unterstützen.

Laut RNZ-Bericht liegen dem Polizeipräsidium Mannheim derzeit vier Strafanzeigen vor, die dem vom LKA geschilderten Muster entsprechen. Zu einem Schaden sei es bislang trotz ausgebliebener Zahlungen nicht gekommen. Eine abstrakte Gefahr könne aber nicht ausgeschlossen werden, wird das Polizeipräsidium Mannheim zitiert. Wer hinter den Droh-E-Mails steckt, sei unklar. Die Absender befänden sich meist im Ausland. Die Nachverfolgung sei aufgrund falscher E-Mail-Adressen schwierig. Ob tatsächlich eine Verbindung zu ukrainischen Hackern besteht, sei unklar. Das LKA empfiehlt Empfängern von Erpressungs-E-Mails, keine Bitcoins an die angegebene Adresse zu bezahlen. Stattdessen solle man sich an die Polizei wenden.