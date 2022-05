Ende April haben die Grundschüler der Rheinschule in Bobenheim-Roxheim einen Spendenlauf veranstaltet. Für jede gelaufene Runde gaben Sponsoren einen gewissen Betrag, sodass am Ende 20.117,07 Euro zusammenkamen. „Unsere gesamte Schulgemeinschaft ist sehr stolz auf ein solches Resultat. Alle haben zusammengewirkt: Schüler, Lehrer, Schulleitung, Schulelternbeirat, Förderverein, Eltern, Verwandte, Bekannte“, freut sich Nicole Born. Die Idee zur Aktion hatten demnach die Sportlehrer, die sich auch um Planung und Umsetzung kümmerten. Getränke, Brezeln und Obst hatte der örtliche Globus-Markt gespendet, Mitglieder des Schulelternbeirats übernahmen den Ausschank.

Das Geld geht zunächst an die Pfadfinder, die es an die Ukraine-Hilfe weitergeben. Am Freitag nahm Norbert Uhl stellvertretend den Betrag entgegen. Pro Jahrgangsstufe erhielt das Kind mit den meisten gelaufenen Runden einen gestifteten Familiengutschein für den Tierpark Worms.