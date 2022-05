Kostbare Möbel auf der einen und farbenfrohe Pflanzen auf der anderen Seite: Im Schwetzinger Schlossgarten stehen in diesen Tagen zwei ganz unterschiedliche Aspekte im Mittelpunkt. Beide sollen nach dem Willen der Verantwortlichen möglichst viele Besucher ansprechen.

Es war nach einem Starkregen im vergangenen Jahr, als im nördlichen Teil des Schlossparks das große Stühlerücken begann – im wörtlichen Sinn. Denn Helfer mussten eilig kostbare Möbel aus dem sogenannten grünen Gartenpavillon in einen anderen Raum bringen.

Der Grund: Heftige Niederschläge hatten das empfindliche Parkett im ehemaligen Arbeitszimmer des Kurfürsten Carl Theodor von der Pfalz beschädigt. Fachleute sahen akuten Handlungsbedarf – schließlich sollte es das wertvolle Mobiliar nicht auch noch erwischen.

Neues Besuchserlebnis

Seitdem werkelten Experten daran, die originalen Holzböden, ein prächtiges Versailler Tafelparkett, zu restaurieren. Darüber hinaus wollte die baden-württembergische Schlösser- und Gärtenverwaltung ein neues Besuchserlebnis ermöglichen. Bisher konnten Gäste den Raum nur vom Türrahmen aus betrachten. Ab sofort soll nun ein abgegrenzter Bereich Teilnehmern an Führungen gestatten, den vollständig aus Holz bestehenden Gartenpavillon zu betreten und die Möbelstücke aus einer größeren Nähe zu bewundern.

Viele der Einrichtungsgegenstände, die sie zu sehen bekommen, stammen von Johann Jacob Kieser, der Hofebenist des Kurfürsten war. „Ebenist“ (vom französischen „ébène“ für Ebenholz) galt ab dem späten 17. Jahrhundert als gebräuchliche Berufsbezeichnung für einen auf die Herstellung furnierten Mobiliars spezialisierten Kunsttischler oder Kunstschreiner.

Besondere Mechanik

Als ein „Star“ dieser Zunft galt der Rheinländer Abraham Roentgen. Von ihm und seinem Sohn David stammt das mutmaßlich kostbarste Stück im Schwetzinger Pavillon: ein „Verwandlungstisch“ von 1760. Das Besondere an ihm ist seine Mechanik, zu der unter anderem Geheimfächer zählen. Der Schwetzinger Verwandlungstisch lasse sich darüber hinaus durch ein Raster beliebig in seiner Höhe verstellen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Doch nicht nur mit Blick auf kostbare Möbel müssen die Kurpfälzer Parkbetreiber auf Wettervorhersagen achten. So waren in den vergangenen Wochen die Bedingungen für die Mitarbeiter der Schlossgärtnerei ideal, um die vielfarbige Bepflanzung im barocken Kreisparterre des Gartens für den Sommer vorzubereiten.

Vanillepflanzen und Kugelamarant

Auf insgesamt 1760 Quadratmetern wachsen nun den Angaben zufolge etwa 20.000 selbst herangezogene Pflanzen. Vom Freitag, 27. Mai, an können Besucher sie auch mit nach Hause nehmen: Nach zweijähriger Verkaufspause gibt es die Sommerblumen wieder an der Schlosskasse zu kaufen. Solange der Vorrat reicht, sind etwa rote Fuchsschwänze, rot-weiße Nelken, Vanillepflanzen, blauer und rosa Salbei, Spinnenblumen, bunte Wunderblumen sowie lilafarbener Kugelamarant im Angebot.

Wie die Schlossverwaltung unterstreicht, bringen die Gärtner von Ende Februar bis Ende März pro Sorte bis zu 1200 Samen aus. In den Saatkisten befindet sich Pikiererde – ein speziell auf die Bedürfnisse der Sämlinge abgestimmtes Substrat. Die Kisten werden bei einer Temperatur von 20 Grad aufgestellt und von Hand gegossen, bis die Pflanzen keimen.

Wachstum in Polypacks

Haben sie die ersten Blattpaare entwickelt, vereinzeln die Gärtner sie. Das bedeutet, die Pflanzen kommen in mit Pikiererde befüllte sogenannte Polypacks – Topfeinheiten mit 15 Töpfen pro Einheit. Die fertigen Polypacks werden bei 18 Grad aufgestellt und während der Wachstumsphase mehrmals gedüngt. Bei Bedarf kürzen die Gärtner außerdem Triebe ein, um einen kompakteren Wuchs zu erreichen.

Kontakt

Weitere Informationen gibt es unter der Adresse www.schloss-schwetzingen.de im Internet.