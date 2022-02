Als Ersatz für abgesagte Fasnachtsumzüge veranstaltet der Schwetzinger Schlossgarten vom 27. Februar bis zum 1. März eine Gartenzwergparade zum Mitmachen.

„Mit diesem Faschingsspaß möchten wir auch den vielen Gästen eine kleine Freude machen, die regelmäßig den Schlossgarten besuchen“, erklärt der Geschäftsführer der Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg, Michael Hörrmann, die Idee hinter der Aktion. Der geplante Zwergenaufstand im Obstgarten solle zumindest ein bisschen für Einschränkungen durch die Corona-Pandemie in den vergangenen zwei Jahren entschädigen.

Dabei sieht sich Hörrmann durchaus in Einklang mit der kulturellen Tradition des Barock. In der Epoche habe das Verschönern und Schmücken von Gärten mit Skulpturen ihren Höhepunkt erreicht – wie im Schwetzinger Schlossgarten zu beobachten sei. „Die deutsche Tradition des Zipfelmützen-Gartenzwergs ist fast so etwas wie eine nicht ganz ernst gemeinte, augenzwinkernde Antwort auf diese vornehme Tradition der Gartenkunst“, findet der Geschäftsführer.

Keine hohe Kunst

Allein, um hohe Kunst soll es bis zum Fasnachtsdienstag nicht gehen – gelten doch Gartenzwerge manchen schnöden Ignoranten ohnehin schon als Witzfiguren. Wie der Leiter des Bereichs Kommunikation bei den Staatlichen Schlösser und Gärten, Frank Krawczyk, betont, soll es vielmehr „eine bunte Mitmachaktion für alle“ werden.

Sie beginnt am Sonntag, 27. Februar, und dauert bis zum Faschingsdienstag, 1. März. Zum Auftakt dürften die Zwerge im Park einziehen und auf der Obstwiese Aufstellung nehmen, heißt es. Fotografieren sei dabei ausdrücklich erwünscht.

Ordnung muss sein

Doch Schwetzingen liegt in der Kurpfalz und die in Deutschland. Das bedeutet: Alles muss seine Ordnung haben – auch und gerade eine Gartenzwergparade. Entsprechend hoch mutet der Professionalitätsanspruch der Schlossverwaltung an.

Wer mit Zwerg auftauche, erhalte freien Eintritt, heißt es. Anmelden können die stolzen Besitzer ihre Zwerge zwischen 11 und 16 Uhr am Haupteingang. Dort – so viel Zeit muss sein – bekomme jeder Geselle mit Mütze eine Nummer samt Beschreibung auf einer Meldekarte – Größe, Material und Besonderheiten. Das diene der Wiedererkennung und Zuordnung der Wichtel beim späteren Abholen. Aufstellung nehmen die Zwerge im Obstgarten fein säuberlich nach Meldezahl: gerade Zahlen rechts, ungerade links.

Fünf Kategorien

Damit noch nicht genug des strengen Regelwerks: „Damit die Figur nicht gänzlich in den Weiten des Obstgartens verschwindet“, müsse ein Zwerg mindestens fünf Zentimeter hoch sein. Alles, was über 1,50 Meter groß ist, geht dagegen beim besten Willen nicht mehr als Zwerg durch. Eine Jury soll abschließend Preise in fünf Kategorien vergeben. Laut Krawczyk werden der schönste, originellste, skurrilste, frechste und liebevollste Zwerg prämiert.

Erwünscht sind den weiteren Regeln zufolge nur anständige Zwerge: So seien sittenwidrige und sexistische Darstellungen von der Teilnahme ausgeschlossen. Weil der Schlossgarten Lebensraum vieler Tiere ist, dürfen die Gartenfiguren auch nicht aus essbarem Material sein. Ebenso sind Leiterwagen oder ähnliches nicht zugelassen – Zwergbesitzer müssen also ihre Lieblinge eigenhändig in den Obstgarten tragen.

„Adelheid, Adelheid“

Am Dienstag von 14 bis 16.30 Uhr können die Eigentümer die kleinen Helden wieder abholen. Nicht abgeholte Zwerge werden verschenkt. Da bleibt am Ende nur noch mit den Jacob-Sisters – für die Älteren: eine ursprünglich aus vier sächsischen Schwestern bestehende ehemalige Gesangsgruppe – und dem Refrain ihres wohl berühmtesten Schlagers von 1966 zu sagen: „Adelheid, Adelheid, schenk mir einen Gartenzwerg!“