Dreimal gibt es in dieser Woche das zweite Philharmonische Konzert in Heidelberg. Am Pult steht der weltweit tätige Dirigent Gérard Korsten. Er freut sich über die Musik hinaus schon auf seinen ersten Auftritt hier.

Es ist sein erstes Konzert mit dem Philharmonischen Orchester Heidelberg – und sein erster Besuch in der Stadt am Neckar, auf den er sich auch schon sehr freut. Auch auf das gastronomische Angebot