Auf dem Hockenheimring gibt es in diesem Jahr kein Formel-1-Rennen. Das steht seit Donnerstag fest. Zuvor war über zwei Herbsttermine in der durch die Corona-Krise verursachten Notsaison spekuliert worden. Derweil deutet der Geschäftsführer der badischen Strecke eine mögliche Wettbewerbsverzerrung zugunsten des Nürburgrings an.

Laut Medienberichten vom Donnerstag soll der 11. Oktober als Renntag auf der Strecke in der Eifel geplant sein – sieben Jahre nach dem bisher letzten Grand Prix dort. Über einen langen Zeitraum hinweg hatten darüber Verantwortliche der Formel 1 und des Hockenheimrings miteinander verhandelt. Diese Verhandlungen sind nun offenbar gescheitert.

Wie der Geschäftsführer der Hockenheimring-GmbH, Jorn Teske, der Deutschen Presse-Agentur (dpa) sagte, habe die Motorsport-Königsklasse in den Gesprächen signalisiert, dass sie sich einen Grand Prix in Europa vor zumindest einigen Zuschauern wünsche. Diese Hoffnung gibt es aktuell beispielsweise bei einem für Ende September angekündigten Rennen in der ehemaligen russischen Winter-Olympiastadt Sotschi – ungeachtet des nach wie vor hohen Corona-Infektionsgeschehens in Russland.

Knackpunkt Finanzen

„Mit den Verordnungen in Baden-Württemberg ist das nicht machbar“, zitiert die dpa Teske. Ein weiterer Knackpunkt der Verhandlungen seien die Finanzen gewesen. Nach Angaben des Hockenheimring-Geschäftsführers habe man versucht, eine Lösung zu finden. „Wir sind aber immer bei unserer Maßgabe geblieben, dass wir nicht auf unseren Kosten sitzen bleiben dürfen“, unterstreicht er. Am Ende sei man nicht zusammengekommen.

Anfang Juni – also vor Beginn der Corona-Rennsaison – hatte der Geschäftsführer die grundsätzliche Bereitschaft der Hockenheimer bestätigt, einen möglichen Weltmeisterschaftslauf auszurichten. Zugleich hatte Teske jedoch ergänzt: „Wir richten unsere Planungen aber nicht zwanghaft danach aus, jetzt noch ein Formel-1-Rennen veranstalten zu müssen.“ Schon damals hatten die Streckenchefs deutlich gemacht, der Ring-GmbH dürften durch ein Einspringen keine finanziellen Verluste entstehen.

Status als Ersatzkandidat

In den Wochen danach schimmerte zwischen den Zeilen durch, dass den Badenern ihr anhaltender Status als Ersatzkandidat problematisch erscheint. So erklärte Teske Mitte Juni: „Es ist nicht neu, wenn ich sage, dass je später eine Entscheidung fällt, es auch umso schwieriger wird.“ Die Vorzüge des Traditionskurses seien Schnelligkeit, Gewissenhaftigkeit und hohe Qualität der Ausrichtung.

In einem am Donnerstag veröffentlichten Interview mit der Fachzeitschrift „Autobild“ sprach Jorn Teske nun von einer „sehr kurzfristigen Entscheidung“ gegen ein Formel-1-Rennen. Dass die Hockenheimer in der durch die Pandemie verursachten wirtschaftlichen Drucksituation die Strecke nicht tagelang vergeben wollten, habe dabei nicht den Ausschlag gegeben.

Verordnungen des Landes

Vielmehr habe aus seiner Sicht „die Aussicht auf Zuschauer in anderen Bundesländern“ womöglich zur Entscheidung beigetragen. Natürlich sei das für die Formel 1 mit Blick auf Einnahmen durch den Verkauf von Eintrittskarten interessant. Laut Teskes Darstellung habe der Hockenheimring sich in dieser Frage auf die geltenden Corona-Verordnungen in Baden-Württemberg berufen, nach denen Veranstaltungen mit vielen Zuschauern derzeit nicht möglich sind.

In dem Interview räumt der Motorsport-Manager „Verdruss“ und „Enttäuschung“ ein. Zugleich betont er die Wichtigkeit stabilen Wirtschaftens gerade in diesem Jahr. Da müsse man in Verhandlungen auch mal standhaft bleiben. Aus unternehmerischer Sicht hätten die Hockenheimer aus seiner Sicht jedenfalls nichts falsch gemacht.

Zu spät für das Thema

Für sie stelle sich schon die Frage, ob unterschiedliche Bedingungen in unterschiedlichen Ländern nicht den Wettbewerb verzerrten, sagt Teske. Das sei etwas ernüchternd. Seinen Angaben zufolge ist es nun für das Thema Formel 1 zu spät – zumindest für dieses Jahr in Hockenheim.