In normalen Jahren ist der Schwetzinger Schlossgarten an Ostern ein Anziehungspunkt für Gäste aus der Region und Touristen aus aller Welt. Allein die Kirschblüte im Obstgarten vor der Moschee zieht Tausende an, die das Naturereignis erleben wollen. In diesem Jahr war alles anders.

Auch wenn durch die Beschränkungen wegen des Coronavirus alles stillzustehen scheint: Im Hintergrund wird ganz normal weitergearbeitet. „Unsere Gärtner bereiten den Garten für den Sommer und die Zeit nach Corona vor“, erklärt die Leiterin der Schwetzinger Schlossverwaltung, Sandra Moritz. Mit einer deutlich verringerten Mannschaft gilt es nun alles zu säen, umzutopfen und auszusetzen, was im Sommer blühen soll.

Dabei handelt es sich um zehntausende Pflanzen – das ganze Treibhaus steht voll. Außerdem versorgen die Mitarbeiter die aktuellen Frühjahrsblüher und entfernen das Unkraut. Sie gießen die Kübelpflanzen in der Orangerie vor dem Apollotempel und bringen sie in den jährlichen Formschnitt – im Warmhaus werden die wertvollen Zitruspflanzen gehegt und gepflegt.

Brunnen sollen wieder sprudeln

Auch für die Rasenflächen stehen jetzt Arbeiten an: So ist der Rasen im Kreisparterre und im Landschaftsgarten von den Überbleibseln des Winters wie Ästen und Blättern freizuräumen, um ihn aufs intensive Mähen vorzubereiten. Derweil sind alle Wasserleitungen und Pumpen zu kontrollieren und zu testen – denn auch die Brunnen mit ihren Wasserspielen sollen wieder sprudeln.

Schon seit Jahren bekämpfen die Schwetzinger das Unkraut auf den Wegen im Schlossgarten thermisch und aufwendig mit einem Flammengerät. „Und das alles mit derzeit vier oder fünf Mitarbeitern“, betont der stellvertretende Gartenmeister Michael Schöne. „Wir tun alles, damit die Gartenanlage auf gewohnt hohem Niveau erhalten bleibt und präsentiert werden kann.“ Zwar gibt es noch keinen festen Termin, aber wenn es nach dem Team geht, sollen die Besucher unmittelbar nach der Pandemie den Schlossgarten als Ort für Ausflüge und zum Wohlfühlen zurückerhalten.