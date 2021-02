Im Rhein-Neckar-Kreis und in der Stadt Heidelberg sind aktuell 99 Patienten bekannt, die sich mit einer Variante des Coronavirus angesteckt haben. Diese Zahl hat das zuständige Gesundheitsamt am Freitag veröffentlicht. Der Anstieg ist deutlich.

Wie die Behörde weiter mitteilte, gibt diese Information den Kenntnisstand von Donnerstagnachmittag wieder. Demnach verteilten sich die Infektionen auf verschiedene Kommunen im Rhein-Neckar-Kreis und die Stadt Heidelberg. Um welche Kreisgemeinden es sich handelt, teilte das Gesundheitsamt nicht mit.

Den Angaben zufolge wiesen die Labore in jeweils 21 Fällen die sogenannte südafrikanische und die britische Variante des Coronavirus nach. Für die restlichen 57 Fälle stehe der Nachweis noch aus, um welche Virusvariante es sich konkret handle.

Ein Patient in Schwetzingen

Wie berichtet, war im Schwetzinger Krankenhaus der Gesundheitszentren Rhein-Neckar (GRN) am vergangenen Wochenende erstmals die südafrikanische Variante des Coronavirus festgestellt worden. Auch in GRN-Kliniken in Sinsheim und Weinheim wurden Mutationen nachgewiesen. In Schwetzingen lag nach Angaben vom Dienstag ein Patient mit der südafrikanischen Virusvariante auf der Intensivstation. Jeweils drei Patienten und Mitarbeiter seien in Sinsheim betroffen, in Weinheim drei Patienten und zwei Mitarbeiter, hieß es weiter. Demnach sind nun kreisweit innerhalb weniger Tage 88 weitere Fälle hinzugekommen.

Ein Sprecher der Klinikgruppe hatte die Lage in den Häusern am Montagabend als „stabil“ bezeichnet, der Regelbetrieb laufe an allen Standorten weiter. Die Schutzmaßnahmen seien verstärkt worden, teilten die Kliniken ergänzend mit. Patienten, die das mutierte Virus in sich trügen, würden räumlich getrennt von den anderen Covid-19-Patienten behandelt und – sofern möglich – von bereits geimpftem Personal betreut.

FFP2-Masken für alle Klinikmitarbeiter

Zu den weiteren Maßnahmen zählt unter anderem, dass seitdem alle Klinikmitarbeiter FFP2-Masken tragen. Zuvor galt das nur für die kritischen Bereiche. Darüber hinaus solle die Testdichte erhöht werden.

Vor genau sieben Tagen hatte das Labor des Heidelberger Universitätsklinikums erstmals die Südafrika-Mutation in vier PCR-Tests nachgewiesen. Das Gesundheitsamt bekräftigte am Freitag nochmals seine vor einer Woche erlassene Maßnahme, die Quarantänezeit für positiv auf eine Mutante des Coronavirus getestete Personen von zehn auf 14 Tage zu verlängern. Gleiches gelte für Kontaktpersonen mit erhöhtem Infektionsrisiko. Sie müssen sich darüber hinaus am siebten Quarantänetag verpflichtend einem PCR-Test auf eine Corona-Ansteckung unterziehen.

Kreis-Inzidenz fällt auf 71,7

Derweil haben sich binnen 24 Stunden 61 Menschen im Rhein-Neckar-Kreis neu mit dem Virus infiziert. Der Sieben-Tage-Durchschnittswert ging weiter leicht auf nun 71,7 Neuansteckungen pro 100.000 Einwohner zurück. Zugleich starben im Kreis drei weitere Menschen an oder mit Covid-19. Die Anzahl der Todesfälle erhöhte sich damit auf 338 seit Ausbruch der Pandemie.

Ausgewählte „aktive“ Fallzahlen für badische Nachbargemeinden Speyers im Überblick: Hockenheim 21, Schwetzingen elf, Ketsch neun, Altlußheim acht, Neulußheim fünf und Reilingen vier.