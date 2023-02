Während in vielen Orten der Pfalz die Faschingsumzüge abgesagt wurden, sind die Narren in den badischen Nachbargemeinden bereit. Nach zwei Jahren Corona-Pause ist die Vorfreude auf die anstehenden Umzüge entsprechend groß.

Der Hockenheimer Fastnachtszug startet am Samstag, 18. Februar, um 13.31 Uhr. „Hoggene ahoi!“ tönt es dann durch die Innenstadt. Der Veranstalter ist der Hockenheimer Marketing Verein (HMV). Los geht es in der Unteren Hauptstraße/ Ecke Schwetzinger Straße, wie der HMV mitteilt. Von da schlängelt sich der närrische Lindwurm über die Fortuna Kreuzung in die Obere Hauptstraße am Rathaus entlang. Dann geht es in die Rathausstraße, über den Marktplatz und die Jahnstraße bis zur Heidelberger Straße, wo der Zug hinter der Feuerwache endet. Gastronomie gibt es bereits ab 12 Uhr und auch ein DJ ist angekündigt. Insgesamt 70 Motivwagen und Fußgruppen sind am Start und an der Strecke wird es zwei Bühnen mit Zugkommentatoren geben. Eine davon steht vor dem Rathaus in der Oberen Hauptstraße und die andere Bühne ist auf dem Marktplatz.

Vor Corona: Die Hockenheimer Innenstadt ist voller Narren. Archivfoto: HMV/gratis

Auch der Fasnachtsumzug in Ketsch fiel zuletzt aus und ist nun für Sonntag, 19. Februar, angekündigt. Um 14.01 Uhr setzt sich der närrische Zug unter „Ketsch Ahoi“-Rufen in Bewegung. Die IG Ketscher Vereine als Veranstalter teilt mit, dass der Umzug über den Rheindamm hinauf zur Kreuzung Brühler Straße/Hockenheimer Straße verläuft. Dort geht es in die Schwetzinger Straße und dann zur Bahnhofsanlage. Am Marktplatz vorbei laufen die Teilnehmer bis zur Gutenbergstraße und anschließend bis hinunter ins Bruch. Bereits am 13.33 Uhr ist beim Rathaus Musik und Schunkeln angesagt und natürlich ist auch in Ketsch für das leibliche Wohl der Umzugsbesucher gesorgt.

Am Rosenmontag, 20. Februar, beginnt der Zug in Altlußheim um 14.02 Uhr, wie die Gemeindeverwaltung mitteilt. Es gibt eine kleine Veränderung der Strecke: Die Aufstellung ist in der Kirschen- und Hauptstraße. Ab da geht es über die Hauptstraße in die Hockenheimer Straße und weiter bis zur Hebelstraße. Durch die Körnerstraße ziehen die Narren dann wieder zurück zur Hockenheimer Straße.

Nachdem die Umzüge überall ausgefallen waren, wird nun zumindest im Badischen wieder gefeiert. Foto: dpa

Am Fastnachtsdienstag, 21. Februar, startet um 15.01 Uhr der Fastnachtsumzug in Schwetzingen. Wie die Stadtverwaltung informiert, beginnt der Zug in der Lindenstraße und läuft über die Kronenstraße, Hebel- und Schlossstraße. Dann biegen die Narren am Schlossplatz in die Carl-Theodor-Straße ein und weiter geht es durch die Nadlerstraße bis zum Kaufland Kreisel und von dort über die Mühlenstraße in die Friedrich-Ebert-Straße. In der Walther-Rathenau Straße wird sich der Zug auflösen.

Alle Veranstalter weisen darauf hin, dass Polizei, Rettungskräfte und Sicherheitsleute bei den Umzügen präsent sein werden. Stellenweise gibt es ein Alkoholverbot, zum Beispiel auf dem Hockenheimer Zehntscheunenplatz. Außerdem bitten die Organisatoren alle Umzugsgäste, öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen, da es um die Veranstaltungen zu weiträumigen Sperrungen kommt. Die Anwohner der Ortschaften werden zudem gebeten, Fahrzeuge in Hof, Garagen oder den anschließenden Nebenstraßen zu parken und die Beschilderungen zu beachten.

