Zweimal sind am vergangenen Wochenende Schwetzinger Senioren auf eine Variante des Enkeltricks mit falschen Polizisten hereingefallen. Wie die echte Polizei am Montag mitteilte, erbeuteten die Täter dabei jeweils mehrere tausend Euro.

So gab sich zunächst eine unbekannte Anruferin gegenüber einem über 90 Jahre alten Mann als Polizeibeamtin aus und forderte ihn auf, eine Sicherheitsleistung zu hinterlegen. Hintergrund sei ein durch einen Verwandten verursachter Verkehrsunfall, bei dem mehrere Menschen ums Leben gekommen seien.

Nach Angaben der Polizei verband die Anruferin den Senior während des Gesprächs angeblich mit der Staatsanwaltschaft, die den Sachverhalt bestätigte. Derart unter Druck gesetzt, habe der Schwetzinger mehrere Schmuckstücke und Bargeld zusammengetragen. Die Gegenstände im Wert von mehreren tausend Euro habe er an eine Abholerin übergeben, die anschließend geflüchtet sei.

Älteres Ehepaar betroffen

Beim zweiten Fall war laut Polizei ein älteres Schwetzinger Ehepaar betroffen. Auch hier setzten den Angaben zufolge falsche Polizeibeamten die Angerufenen am Telefon unter Druck. Vorwand: Eine Verwandte der Eheleute solle einen tödlichen Unfall verursacht haben. In diesem Fall habe ebenfalls eine Frau Wertsachen und Bargeld des Paares für mehrere zehntausend Euro in Empfang genommen. Anschließend sei die Unbekannte mit ihrer Beute in einem Taxi davon gefahren.

Wie die Polizei weiter mitteilte, kam es darüber hinaus auch in Weinheim zu einem Fall des Enkeltrick-Betrugs mit der Masche „Falsche Beamten“. Da auch dort ein 90-Jähriger Schmuck und andere Wertgegenstände an eine Abholerin übergeben habe, sei ein möglicher Zusammenhang Gegenstand der Ermittlungen.