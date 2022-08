Acht Hockenheimer Landwirte laden bei der ersten „Hoggemer Höfe Tour“ am Samstag zu einem Blick in Höfe, Ställe und Fuhrparks ein. Möglich sind Schafekuscheln, Traktorfahrten, Kartoffeln ernten oder interessante Hofgäste kennenzulernen.

Die Idee zur Tour über rund 16 Kilometer sei direkt von den Landwirten gekommen, informiert der Hockenheimer Marketingverein, der Organisation und Werbung unter dem Motto „Das Essen wächst nicht im Supermarkt“ übernommen hat. Acht Höfe machen bei der Erstauflage der Veranstaltung am Samstag, 27. August, 11 bis 18 Uhr, mit – stellen sich mit ihren ganz besonderen Schwerpunkten vor. Und lassen einen Blick hinter die Kulissen zu.

Zu sehen gibt es viel: Etwa Rinder und Kühe zum Anfassen auf dem Bauernhof Kief, Schwarzhalsziegen können auf dem Hof Knopf bestaunt werden, Rinder und Schweine warten auf dem Bauernhof Dehoust auf Streicheleinheiten, und zu den auf den eigenen Streuobstwiesen weidenden Schafen des Biohof Rinklef dürfen die Kinder sogar auf dem Traktor fahren.

Informieren über ihre Arbeit wollen die Landwirte natürlich auch. Denn nur wer weiß, wie aus Gras Milch und aus Gülle wieder Dünger wird, wer die Mühen kennt, Gemüse und Feldfrüchte wie Getreide, Zuckerrüben, Kartoffeln, Spargel, Salat oder Tomaten anzubauen, Tiere großzuziehen und sie artgerecht zu halten, der wird auch die Produkte im Laden mehr wertschätzen, hoffen die Erzeuger.

Führung im Hockenheimer Rheinbogen

Spaß und Spannung sollen am Tag der offenen Höfe nicht zu kurz kommen. So laden sich die jeweiligen Höfe Gäste ein: Die Hockenheimer Oldtimerfreunde präsentieren ihre historischen Schlepper aus den 1950er-Jahren, es gibt einen Rundgang durch Tomatenkulturen mit anschließender Verkostung, ein Jäger berichtet über Hege und Pflege in seinem Revier – Voraussetzung für einen gesunden Wildbestand –, ein Imker bietet eigenen Honig an und die Kinder dürfen Salatsetzlinge einpflanzen und auch welche für den eigenen Garten oder Blumentopf mit nach Hause nehmen. An Kinder richtet sich auch das Team der Buchhandlung Gansler auf dem Hof Dehoust mit Bauernhofgeschichten und Spielen.

Mit hochmoderner Maschinentechnik schließlich erleben die Besucher am Nachmittag eine Kartoffelernte mit. Und wer „Natur und Kultur im Hockenheimer Rheinbogen“ mit Thomas Kuppinger kennenlernen will, der sollte die eineinhalbstündigen Führungen zu Fuß um 13 und 16 Uhr ab Biohof Rinklef nicht verpassen.

Natürlich gibt es überall etwas Leckeres zu kosten, etwa Eis aus eigener Milchproduktion, Maiskolben, Salatbowls und Würstchen, selbstgemachten Kürbiskuchen oder Bio-Apfel-Eistee. Und das Café der evanglischen Kirche bietet Kaffee und Kuchen zugunsten der Spendenaktion Brot für die Welt.

Noch Fragen?

Die Hockenheimer Höfe Tour am Samstag, 27. August, 11 bis 18 Uhr, findet bei jedem Wetter statt. Eine empfohlene, vor Ort beschilderte, rund 16 Kilometer lange Route und ein Flyer zu den Angeboten kann auf der Homepage des Hockenheimer Marketingvereins HMV (www.hockenheimer-marketing-verein.de) heruntergeladen werden. Der HMV bittet, die Route zu Fuß oder per Fahrrad zu bewältigen. Für Besucher, die mit dem Auto anfahren, gibt es entlang der Strecke Parkmöglichkeiten.