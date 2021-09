Eine filmreife Verfolgungsjagd quer durch die Kurpfalz lieferte sich ein 19-Jähriger am Donnerstagabend mit der Polizei. Ausgangspunkt war eine Kontrolle auf der A61 bei Hockenheim, vor der der Autofahrer flüchtete.

Qualm aus dem Fahrzeuginneren und ein starker Geruch nach Marihuana waren einem Zeugen gegen 21 Uhr auf der A6 an der Anschlussstelle Wiesloch/Rauenberg aufgefallen. Die von ihm verständigte Autobahnpolizei entdeckte den Pkw auf der A61 in Richtung Speyer und wollte ihn kontrollieren.

Entsprechende Anhaltesignale habe der junge Mann jedoch ignoriert, heißt es im Bericht der Behörde. Stattdessen habe er mehrfach versucht, den Streifenwagen durch „unvorhergesehene und abrupte Fahrmanöver“ abzuhängen. Am Kreuz Speyer habe er die Autobahn auf die Bundesstraße 9 in Richtung Ludwigshafen verlassen.

Mehrmals kracht es beinahe

Weiter ging die wilde Fahrt durch mehrere Gemeinden in der Speyerer Umgebung. Dabei führte die riskante Fahrweise des 19-Jährigen laut Polizei mehrmals zu Beinahe-Zusammenstößen und brachte andere in Gefahr. Schließlich endete die Flucht auf einem Feldweg in der Nähe des Ludwigshafener Stadtteils Oggersheim. Dort stoppten Beamte der Polizeiinspektion Schifferstadt den jungen Mann und nahmen ihn fest.

Ein Alkoholtest verlief negativ, ein Drogentest dagegen reagierte auf Cannabis-Produkte. Die Polizei ermittelt nun wegen mehrerer Vergehen gegen den 19-Jährigen, der mit Führerscheinentzug rechnen muss. Seine 15-jährige Beifahrerin kam in die Obhut eines Erziehungsbeauftragten.