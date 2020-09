Immer am Sonntagabend kurz vor der „Tagesschau“ veröffentlicht die Deutsche Fernsehlotterie in derARD ihre aktuellen Gewinnzahlen. Diesmal übernimmt das die Wohngemeinschaft für Menschen mit Demenz im Hockenheimer Liliane-Juchli-Haus. Das ist kein Zufall, sondern hat einen aktuellen Hintergrund.

Die Tour de France macht’s möglich: Wegen der Berichterstattung über das Finale des Radsport-Klassikers plant das Erste am Sonntag, 20. September, ausnahmsweise zwei Kurzbeiträge zur Fernsehlotterie. Das heißt, die Einrichtung der Kirchlichen Sozialstation Hockenheim kommt zweimal zu Wort – um 19.15 und 19.59 Uhr.

Traditionell stellt die Soziallotterie auf diesem Sendeplatz Projekte gemeinnütziger Organisationen vor, die sie durch Einnahmen aus ihrem Losverkauf finanziell unterstützt. So erhielt die Hockenheimer WG den Angaben zufolge 289.000 Euro für Erwerb und Ausstattung. Die Präsentation der aktuellen Gewinnzahlen am Sonntag sollen WG-Leiterin Marina Pretli, Pflegedienstleiter Micha Böbel und Karin Kimling übernehmen, deren Mutter zusammen mit sieben weiteren demenzkranken Menschen in der gemieteten Wohnung lebt.

Woche der Demenz

Warum fiel die Wahl gerade auf die Hockenheimer Einrichtung? Anlass ist laut Fernsehlotterie die Woche der Demenz rund um den internationalen Welt-Alzheimertag am 21. September. Das Motto „Demenz – wir müssen reden!“ solle dabei helfen, über Demenzdiagnosen zu sprechen, Stigmata und Vorurteile abzubauen.

Ziel der Hockenheimer WG ist es, Demenzkranken so weit wie möglich ein selbstbestimmtes Leben zu bieten. „Wichtig bei der Arbeit ist uns, den Alltag mit den dementen Menschen zu gestalten und sie da teilhaben zu lassen, wo sie noch gut teilhaben können“, sagt Marina Pretli.

Miteinander entstehen lassen

Der Pflegedienst sei rund um die Uhr präsent, betont dessen Leiter Micha Böbel. Darüber hinaus hätten auch die Angehörigen der Patienten einen Schlüssel, seien also gewissermaßen mit zu Hause in der Wohngemeinschaft. Aus Böbels Sicht kann die Woche der Demenz dabei helfen, ein Miteinander entstehen zu lassen, indem man beispielsweise seinen Nachbarn anspreche, der einen demenzkranken Verwandten hat.

Die Deutsche Fernsehlotterie hat nach eigenen Angaben im vergangenen Jahr rund 47,5 Millionen Euro an 368 soziale Projekte vergeben.