Unbekannte Einbrecher haben in einer Waldhütte am Hockenheimer Anglersee erheblichen Schaden angerichtet. Die Polizei datiert die Tat auf den Zeitraum zwischen vergangenem Sonntag und Mittwoch.

Den Angaben zufolge beschädigten die Täter zunächst mit roher Gewalt die hölzernen Klappläden der Hütte an der Nordseite des Sees im Dreieck zwischen den Autobahnen 6 und 61 sowie der Bundesstraße 39. Ins Innere der Hütte seien die Unbekannten durch eingeschlagene Fenster gelangt.

Wie die Polizei weiter mitteilt, entnahmen sie dort das Mobiliar und warfen es in den See. Der Gewässerwart des Anglersees entdeckte die Tat am Mittwochnachmittag und verständigte die Polizei. Sie bittet Zeugen, die Verdächtiges bemerkt haben, sich mit sachdienlichen Hinweisen unter der Telefonnummer 06205 28600 zu melden.