Drei Schauplätze hat die Geschichte eines schweren Verkehrsunfalls am Dienstagnachmittag: Reilingen, Schwetzingen und Mannheim-Käfertal. Das geht aus dem entsprechenden Polizeibericht hervor.

Den Angaben zufolge ist der Verursacher ein 29 Jahre alter Autofahrer, der am Dienstag kurz vor 17 Uhr auf der Autobahn 6 in Richtung Mannheim unterwegs war. Am Parkplatz „Geißheck“ zwischen dem Kreuz Walldorf und dem Dreieck Hockenheim – auf der Höhe von Reilingen – sei er beim Versuch, die Autobahn zu verlassen, auf den Grünstreifen geraten und habe die Kontrolle über seinen Wagen verloren.

Wie die Polizei weiter mitteilt, fuhr der 29-Jährige vom Grünstreifen zurück auf die Autobahn. Dort sei er zunächst an die Mittelleitplanke geprallt und anschließend mit einem Lastwagen zusammengestoßen. Der dabei entstandene Sachschaden liegt laut Polizei „im hohen fünfstelligen Bereich“.

Kennzeichen verloren

Anschließend sei der Autofahrer von der Unfallstelle geflüchtet. Dabei habe er jedoch sein vorderes Kennzeichen verloren, so die Beamten weiter. Die Autobahnpolizei nahm die Fahndung auf und fand das stark beschädigte Auto am zweiten Schauplatz der Geschichte – dem Parkplatz eines Baumarktes in Schwetzingen.

Vom Fahrer fehlte nach Polizeiangaben allerdings jede Spur. Das änderte sich ungefähr zwei Stunden später am dritten und letzten Schauplatz – dem Polizeirevier im Mannheimer Stadtteil Käfertal. Dort erschien der 29-Jährige, um den Beamten zu beichten, dass er für den Unfall auf der Autobahn verantwortlich sei.

Ermittlungen laufen

Weil der Mann stark alkoholisiert gewesen sei, habe er eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben müssen, heißt es weiter. Gegen ihn laufen nun Ermittlungen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs in Folge von Trunkenheit und Verkehrsunfallflucht.