Anders als bei ihrer Großkontrolle vor vier Wochen ist der Polizei am Mittwoch an der Autobahnraststätte Hockenheim-West kein „dicker Fisch“ ins Netz gegangen: Wie das zuständige Mannheimer Präsidium mitteilt, gab es diesmal keine Verhaftung, sondern „nur“ 51 Beanstandungen wegen Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten.

Rückblende: Ende Mai hatten die Polizisten bei ihrem ersten Kontrolltag seit Beginn der Corona-Krise eine mutmaßliche Drogenkurierin aus den Niederlanden verhaftet. Die 23-Jährige hatte zehn eingeschweißte Päckchen zu je einem Kilogramm Amphetamin mit sich geführt. Nach einer Verfolgungsjagd, mit der sie sich der Kontrolle entziehen wollte, hatten die Beamten sie erst in Höhe des Walldorfer Kreuzes gestellt.

Einen vergleichbar spektakulären Fahndungserfolg gibt es diesmal laut Polizei nicht zu berichten. Insgesamt überprüften 50 Einsatzkräfte aus Mannheim, Heidelberg und Walldorf, unterstützt von Lebensmittel- und Veterinärhygienekontrolleuren sowie Amtstierärzten des Rhein-Neckar-Kreises, am Mittwoch 125 Fahrzeuge und 149 Personen.

Zu unsicher, zu schnell

Die mit Abstand meisten Verstöße (25) betrafen den Angaben zufolge die Straßenverkehrs- oder zulassungsordnung. Dazu zählen die Sicherung von Ladungen, Überholen im Überholverbot, Geschwindigkeitsüberschreitungen, abgefahrene Reifen, Fahrzeugsicherheit, Zustand der Bremsen, Benutzen des Handys während der Fahrt und Überhöhe.

Bei zwölf Lkw verbot die Polizei wegen Mängeln und Verstößen zunächst die Weiterfahrt. Die Fahrer mussten ihre Transportgüter umladen, sichern und sonstige Mängel beseitigen, bevor es weitergehen konnte.

Ladeflächen verplombt

In jeweils vier Fällen verstießen Fahrer gegen die vorgeschriebenen Lenk- und Ruhezeiten sowie gegen internationale Bestimmungen zum Transport von Gefahrgut. Die an den Überprüfungen beteiligten Lebensmittelkontrolleure ließen bei zwei Tiefkühltransportern die Ladeflächen verplomben, um zu verhindern, dass die transportierten und nicht ordnungsgemäß gekühlten Waren in Umlauf gelangen.

Wie die Polizei weiter mitteilt, hatten zwei überprüfte Fahrer Marihuana bei sich. Einer sei unter Drogeneinfluss gefahren, ein weiterer habe unerlaubt eine Waffe mit sich geführt. Darüber hinaus habe es unter anderem drei Fälle von Fahren ohne Führerschein gegeben.