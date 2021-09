Der CDU-Politiker Olav Gutting hat bei der Bundestagswahl erneut das Direktmandat im Wahlkreis Bruchsal-Schwetzingen geholt. Allerdings erhielt er zwölf Prozentpunkte weniger als vor vier Jahren. Zuletzt gab es Spekulationen über seine Kontakte nach Aserbaidschan.

Es hat noch einmal gereicht für Olav Gutting: Mit 29,6 Prozent der Erststimmen verteidigte der CDU-Bundestagsabgeordnete sein Direktmandat im Wahlkreis 278 Bruchsal-Schwetzingen, zu dem Speyers wichtigste badische Nachbargemeinden zählen. 29,6 Prozent der Wähler machten bei Gutting ihr Kreuzchen. Das ist noch immer ein komfortabler Vorsprung vor der Schwetzinger SPD-Kandidatin Yildirim Nezaket (21,9 Prozent). Gegenüber den 41,5 Prozent, die der Christdemokrat vor vier Jahren erhielt, ist es indes ein deutlicher Verlust – von Guttings 51,8 Prozent bei der Wahl 2013 ganz zu schweigen.

Seit 2002 vertritt der Jurist, der in Karlsruhe geboren wurde, in Philippsburg Abitur machte und in Mannheim, Heidelberg sowie an der amerikanischen Stetson University studierte, seinen Wahlkreis in Berlin. Seit 2018 war er Mitglied des Bundesvorstands seiner Partei.

„Machen Sie sich selbst ein Bild!“

Das ist er inzwischen nicht mehr, und die Umstände dürften den 50-Jährigen dazu veranlasst haben, am Wahltag auf seiner Internetseite unter der Überschrift „Machen Sie sich bitte selbst ein Bild!“ eine „nochmalige Klarstellung“ zu veröffentlichen. Thema sind Vorgänge, die in den vergangenen Monaten unter dem Schlagwort „Aserbaidschan-Affäre“ rechts des Rheins für Schlagzeilen sorgten.

Worum geht es? Im März wurden gegen Gutting und weitere Unionsabgeordnete Vorwürfe der Lobbyarbeit für den aserbaidschanischen Präsidenten Ilham Aliyev laut. Unter anderem hatte der Badener sich positiv über den als autoritär geltenden Staatschef geäußert und auf Twitter ein Selfie mit ihm gepostet. Darüber hinaus erkundigte er sich mit weiteren CDU-Abgeordneten im September vorigen Jahres bei der Bundesregierung nach deren Haltung zum Bergkarabach-Konflikt zwischen Aserbaidschan und Armenien.

Protestbrief an Heiko Maas

Gutting räumte Kontakte zu einer aserbaidschanischen Lobby-Organisation ein, verneinte aber, Zuwendungen erhalten zu haben. Zuletzt hieß es im vergangenen Juli, der Politiker aus Oberhausen-Rheinhausen habe sich zusammen mit anderen Parteifreunden im Dezember 2019 auf Initiative der aserbaidschanischen Botschaft in einem Protestbrief an Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) dafür eingesetzt, die armenische Position im Bergkarabach-Konflikt zu verurteilen.

In seiner „nochmaligen Klarstellung“ bezeichnet Gutting sich als Opfer einer „Diffamierungskampagne“, für die er „politische Mitbewerber in unserem Wahlkreis“ – namentlich SPD und Grüne – ebenso verantwortlich macht wie „Journalisten aus dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk“. Das habe ihn „auch persönlich sehr enttäuscht“ und mache ihn traurig.

In sechs Parlamentariergruppen

Auf seiner Internetseite unterstreicht der CDU-Mann die unterstützende Funktion von Parlamentariergruppen für die offizielle deutsche Außenpolitik. Er selbst habe bisher sechs dieser Gruppen angehört – darunter der deutsch-südkaukasischen, die sich mit Georgien, Armenien und Aserbaidschan befasse.

Das Selfie mit Präsident Aliyev entstand Gutting zufolge am Rande eines Gesprächs über Menschenrechte und diente aus seiner Sicht dem Zweck, seine Arbeit transparent zu machen. Seine Kontakte zu einer aserbaidschanischen Lobby-Organisation beschränkten sich nach seiner Darstellung auf ein Grußwort bei einem von dieser Organisation veranstalteten Jazzkonzert vor neun Jahren in Berlin. Den Brief an Maas schließlich will Gutting als Reaktion nach einer Antwort des Ministeriums auf eine vorherige Anfrage zum Bergkarabach-Konflikt verstanden wissen. Die sei „so larifari und rumgeeiert“ gewesen – aus Guttings Sicht „typisch für unsere derzeitige Außenpolitik“.

CDU gewinnt im Wahlkreis

Im Bundestagswahlkreis 278 Bruchsal-Schwetzingen, der unter anderem Speyers badische Nachbargemeinden Altlußheim, Hockenheim, Ketsch, Neulußheim, Philippsburg, Reilingen und Schwetzingen umfasst, hat die CDU nicht nur ihr Direktmandat verteidigt, sondern auch bei den Zweitstimmen gewonnen. Das Ergebnis im Überblick: CDU 25,8 Prozent, SPD 22,8, Grüne 13,8, FDP 14,6, AfD 11,6 und Linke 2,7. Die Wahlbeteiligung lag bei 77,8 Prozent.