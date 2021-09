Das Nürnberger Christkind bekommt kurpfälzische Gesellschaft: Im kommenden Advent soll zum ersten Mal auch in Hockenheim ein Mädchen oder eine junge Frau als „himmlische Repräsentantin“ zur vorweihnachtlichen Stimmung beitragen.

Der Marketingverein in Speyers badischer Nachbarstadt sucht für dieses und das kommende Jahr ein „Hockenheimer Christkind“. Laut einer Pressemitteilung soll dessen zentrale Aufgabe die Eröffnung des „Hockenheimer Advents“ am Freitag vor dem ersten Advent auf dem Marktplatz sein. Als Termin für den ersten dieser „feierlichen Prologe“ in diesem Jahr ist der 26. November geplant.

Vor zwei Wochen hatten die Werbe-Fachleute mitgeteilt, am Konzept für einen corona-konformen Adventsmarkt werde derzeit gearbeitet. Zugleich war von noch zwei weiteren vorweihnachtlichen Programmpunkten für Hockenheim die Rede. Mit dem Christkind steht nun einer von beiden fest.

Zwischen 16 und 19 Jahre alt

Für dieses Ehrenamt gibt es nach Angaben der Initiatoren einige Voraussetzungen zu erfüllen: Bewerberinnen sollten zwischen 16 und 19 Jahre alt sein, möglichst in Hockenheim geboren sein und seit längerer Zeit dort wohnen. Damit ihnen das vom Verein gestellte Christkind-Kleid passt, sollten sie darüber hinaus mindestens 1,60 Meter groß sein.

Neben viel Zeit für das erste Adventswochenende wünschen die Veranstalter sich von ihrem künftigen Christkind Eigenschaften wie Herzlichkeit, Offenheit, Spontanität und Spaß am Umgang mit Menschen. Immerhin zählten auch Aufgaben wie das Verteilen kleiner Geschenke an Kinder sowie Besuche in Kindergärten, Behinderten- und Seniorenheimen zum Amt, heißt es weiter.

Termine werden abgestimmt

Laut Marketingverein soll bei allen Auftritten und Veranstaltungen eine Verantwortliche dabei sein, um dem Christkind Organisatorisches abzunehmen, ins Kleid zu helfen und bei etwaigen Unsicherheiten zur Seite zu stehen. Alle Termine würden abgestimmt, sodass weder Schule noch Ausbildung darunter leiden sollen.

Bewerbungen sollen dem Verein zufolge neben einem kurzen Lebenslauf auch eine Begründung für das Interesse an der Christkind-Rolle enthalten. Einsendeschluss ist der 31. Oktober. Danach soll eine Jury bis zum 5. November entscheiden. In zwei Jahren soll das erste „Hockenheimer Christkind“ dann auch an der Auswahl seiner Nachfolgerin mitwirken.

Kontakt

Weitere Informationen gibt es unter der Internet-Adresse www.hockenheimer-marketing-verein.de.