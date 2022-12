Der S-Bahn-Halt im Schwetzinger Stadtteil Hirschacker ist fertig. Fahrgäste können dort in die Bahnen der Linie S9 einsteigen, die die Städte Mannheim und Karlsruhe verbindet. Die Station ist eine von zwei neuen Haltepunkten, die für die zweite Ausbaustufe der S-Bahn Rhein-Neckar geplant sind. Ein weiterer soll im Stadtteil Nordstadt folgen.

Pünktlich zum Fahrplanwechsel der Deutschen Bahn am 11. Dezember hat die S-Bahn Rhein-Neckar im Schwetzinger Stadtteil Hirschacker eine neue S-Bahn-Station in Betrieb genommen. Steigende Fahrgastzahlen im Bahnverkehr hatten die Ausweitung des S-Bahn-Netzes auf den vorhandenen Nord-Süd-Verbindungen notwendig gemacht. Seit Dezember 2020 gibt es die Linie S9 als eigenständige Verbindung vom Rhein-Neckar-Raum in das benachbarte Karlsruhe.

In der zweiten Ausbaustufe modernisierte die Bahn schon bestehende Stationen. Außerdem entstanden neue Haltepunkte, dazu gehört Schwetzingen-Hirschacker. Ein weiterer neuer Haltepunkt soll den Angaben zufolge im Schwetzinger Stadtteil Nordstadt folgen. Das Planungsrecht dafür liegt vor.

Aufzug soll 2023 fertig sein

Zwei Außenbahnsteige mit einer Länge von je 210 Metern und 76 Zentimetern Höhe sollen Fahrgästen in Hirschacker nun einen barrierefreien Einstieg in die Züge der S-Bahn Rhein-Neckar ermöglichen. An das öffentliche Schwetzinger Wegenetz ist die Station durch Wege und rollstuhlgerechte Rampen angeschlossen. Einen Aufzug an Bahnsteig 2 finanziert die Stadt separat. Seine Montage ist für kommendes Frühjahr vorgesehen. Außerdem hat die Stadt eine kleine Bike & Ride-Anlage und Fahrradabstellplätze am S-Bahn-Halt eingerichtet. Die Baumaßnahmen sollen ebenfalls im Frühjahr 2023 fertig sein.

Die Kosten für die Planung und den Bau der S-Bahn-Station Hirschacker belaufen sich auf rund 6,5 Millionen Euro. Davon trägt der Bund 2,8 Millionen Euro, der Kreis Rhein-Neckar und die Stadt Schwetzingen jeweils rund 1,4 Millionen und das Land Baden-Württemberg 900.000 Euro.

Pläne für 13 Stationen

In der zweiten Ausbaustufe der S-Bahn Rhein-Neckar ist der Aus- oder Neubau von 13 Stationen auf dem Streckenabschnitt Mannheim-Karlsruhe geplant. Wie die Bahn mitteilt, handelt es sich neben Hirschacker um die Stationen Mannheim-Neckarau, Mannheim-Rheinau, Schwetzingen-Nordstadt, Schwetzingen, Oftersheim, Hockenheim, Neulußheim, Waghäusel, Wiesental, Graben-Neudorf, Blakenloch und Karlsruhe-Hagsfeld.

Die Baukosten für den Streckenabschnitt zwischen Mannheim und Karlsruhe im Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Neckar (ZRN) betragen insgesamt rund 61 Millionen Euro. Der Bund fördert sie mit 34 Millionen, das Land Baden-Württemberg mit zwölf Millionen. Rhein-Neckar-Kreis, Landkreis Karlsruhe und die betroffenen Gemeinden übernehmen rund 15 Millionen zuzüglich Planungskosten von voraussichtlich 20 Millionen Euro.

„Steigert die Attraktivität“

Schwetzingens Oberbürgermeister René Pöltl (parteilos) sprach bei der Eröffnung des Haltepunkts von einem „Meilenstein in der Anbindung des Stadtteils an den ÖPNV“. Damit sei nicht nur eine barrierefreie und direkte Anbindung in die Schwetzinger Innenstadt möglich, sondern auch die Fahrt nach Karlsruhe und Mannheim und damit auch der Anschluss an das überregionale Fernbahnnetz. Für den Landrat des Rhein-Neckar-Kreises, Stefan Dallinger (CDU), ist der Haltepunkt „ein weiterer wichtiger Schritt in dem für die Region bedeutenden Projekt S-Bahn Rhein-Neckar“. Darüber hinaus steigere er die Attraktivität des Nahverkehrs, ergänzte Dallinger.

Als Vorsitzender des Zweckverbandes Verkehrsverbund Rhein-Neckar unterstrich der Mannheimer Bürgermeister Christian Specht (CDU), dass 2000 Schwetzinger direkt vom neuen Haltepunkt profitierten. Aus Sicht des Konzernbevollmächtigten der Deutschen Bahn für Baden-Württemberg, Thorsten Krenz, zeige das Projekt S-Bahn Rhein-Neckar vorbildlich, wie man Stadt und Region für den Nahverkehr erschließe.