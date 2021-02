Vor genau einem Jahr ist das Coronavirus zum ersten Mal im Rhein-Neckar-Kreis aufgetaucht. Aus diesem Anlass hat das Kreis-Gesundheitsamt in Heidelberg jetzt eine ausführliche Zwischenbilanz gezogen – mit einigen überraschenden Fakten.

Rückblende: Es ist Ende Februar 2020. Ein Mann aus Oftersheim kehrt aus dem Skiurlaub in seinen Heimatort im Rhein-Neckar-Kreis zurück. Tags darauf meldet er sich beim Heidelberger Universitätsklinikum – mit grippeähnlichen Symptomen. Am Abend des 27. Februar bestätigt sich dort der Verdacht: Der Patient hat sich mit dem damals neuartigen Coronavirus angesteckt. Damit hat der Rhein-Neckar-Kreis seinen ersten Corona-Fall.

Der Oftersheimer Bürgermeister Jens Geiß (CDU) kann sich nach eigenen Angaben noch genau an den Moment erinnern, als sein Parteifreund und Landrat Stefan Dallinger ihn anrief: „Ich hatte gerade meine Tochter auf dem Schoß und habe ihr eine Gutenachtgeschichte vorgelesen, als mich der Landrat unterrichtete, dass ein Oftersheimer Bürger der erste positiv Getestete im Rhein-Neckar-Kreis sei.“ Auf einmal sei das, was man zuvor als eher abstrakt wahrgenommen habe, direkt da gewesen.

Hotline im Januar

Das Kreis-Gesundheitsamt, das auch für die Stadt Heidelberg zuständig ist, hatte sich schon einige Wochen zuvor auf das drohende Szenario eingerichtet und einen Stab einberufen, um die ersten Schritte im Umgang mit einer Pandemie vorzubereiten. Die im Januar 2020 geschaltete Corona-Hotline verzeichnete schon eine hohe Nachfrage, die in den folgenden Wochen und Monaten noch deutlich steigen sollte.

Dem stellvertretenden Amtsleiter Dr. Andreas Welker war zu diesem Zeitpunkt nach eigenen Worten längst klar: „Das wird kein Sprint, sondern ein Marathon.“ Bildlich gesprochen, stellte die Behörde auf dessen ersten Metern verschiedene Teams zusammen, um die Fälle schnell bearbeiten und nachverfolgen zu können. Je mehr die Fallzahlen stiegen, desto mehr kleinere Einheiten gab es – als Ansprechpartner für Gemeinschaftsunterkünfte, Altenheime, Schulen und Kitas sowie zum Erkennen von Infektionsketten und sogenannten „Clustern“.

Dezember: 1945 aktive Fälle

Für den Rhein-Neckar-Kreis und die Stadt Heidelberg nennt das Gesundheitsamt in seiner Jahresbilanz folgende Zahlen: über 19.000 nachgewiesene Corona-Infektionen, mehr als 37.000 Kontaktpersonen der Kategorie 1 (hohes Ansteckungsrisiko), 1945 aktive Fälle als bisheriger Höchststand am 19. Dezember, über 125.000 Anrufe bei der Corona-Hotline und zirka 50.000 verschickte Quarantänebescheide. Übereinandergestapelt ergäben diese Kuverts laut Behörde einen 250 Meter hohen Turm.

Daneben galt es, Aufbau und Betrieb von Test-Centern in Schwetzingen, Heidelberg, Reilingen und Sinsheim zu organisieren. Entsprechend groß fallen die Mengen an „Nervennahrung“ aus, die für die Mitarbeiter des Gesundheitsamtes in den vergangenen zwölf Monaten bereit standen: 4400 Kilo Obst und 57.000 Schokoriegel.

41 Neuinfektionen im Kreis

Binnen 24 Stunden haben sich im Rhein-Neckar-Kreis 41 Menschen neu mit dem Coronavirus angesteckt. Wie das Gesundheitsamt am Freitag weiter mitteilte, gab es in diesem Zeitraum keinen weiteren Todesfall in Zusammenhang mit dem Virus. Der Sieben-Tage-Durchschnittswert für den Landkreis ging auf 51,6 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner zurück.

Ausgewählte Fallzahlen in Speyers badischen Nachbargemeinden im Überblick: Reilingen 19, Schwetzingen 17, Hockenheim 14, Neulußheim zehn, Altlußheim sieben und Ketsch vier.