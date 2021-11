Wegen der weiter steigenden Anzahl von Covid-Patienten auf Intensivstationen gelten in Baden-Württemberg seit Mittwoch wieder strengere Maßnahmen für Ungeimpfte. Dieser Beschluss der Landesregierung wirkt sich auch auf Freizeitaktivitäten im Rhein-Neckar-Kreis aus.

So müssen ungeimpfte Besucher der Schlösser in Schwetzingen und Heidelberg sowie der Gebäude im Schwetzinger Schlossgarten einen negativen PCR-Test vorlegen. Für die Parkanlage selbst genügt den Angaben zufolge ein negativer Corona-Schnelltest.

Auch im Hockenheimer Freizeitbad Aquadrom ist ein Besuch laut Stadtverwaltung in der jetzt geltenden Warnstufe für Ungeimpfte nur noch mit negativem PCR-Test möglich, der nicht älter als 48 Stunden sein darf. Ein Antigentest als Nachweis reiche nicht mehr aus.

Inzidenz geht zurück

Unterdessen ist der Sieben-Tage-Durchschnittswert für den Rhein-Neckar-Kreis deutlich auf 110,4 Corona-Neuansteckungen pro 100.000 Einwohner gesunken. Wie das Kreis-Gesundheitsamt in Heidelberg am Mittwoch weiter mitteilte, infizierten sich binnen 24 Stunden 49 Menschen neu mit dem Virus. Ausgewählte aktive Fallzahlen in Speyers badischen Nachbargemeinden: Schwetzingen 51, Hockenheim 29, Ketsch 27, Reilingen 19, Altlußheim 16 und Neulußheim elf.