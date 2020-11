Das hatten sie sich wahrscheinlich ein bisschen einfacher vorgestellt, die Polizisten, die am Dienstagnachmittag zu einem Einsatz in der Hockenheimer Straße in Ketsch eintrafen. Ihre Aufgabe: eine 26 Jahre alte Frau festnehmen, die wegen eines nicht näher beschriebenen Tatverdachts in einem Strafverfahren vorgeführt werden sollte.

Nachdem die 26-Jährige ihre Haustür geöffnet hatte, eröffneten die Beamten ihr den Vorführbefehl, wie es im Juristendeutsch heißt. Die Frau reagierte laut Polizeibericht darauf mit dem Versuch, zurück in ihre Wohnung zu fliehen.

Doch die Polizisten hielten sie nach eigenen Angaben fest. Die Frau habe jedoch nicht aufgegeben, sondern sich gewehrt, dabei einen Beamten zweimal mit dem Ellenbogen getroffen und ihn leicht verletzt. Schließlich legten die Polizisten ihr Handschellen an.

Mit Stock und Flasche

Das wiederum habe einen 51-jährige Verwandten der Frau auf den Plan gerufen. Zunächst mit einem Stock und später mit einer Flasche habe er versucht auf die Beamten loszugehen. Die setzten schließlich Pfefferspray ein und wehrten die Angriffe damit ab.

Doch damit noch nicht genug: Wie die Polizei weiter mitteilt, mischte sich nun auch eine 24 Jahre alte Frau ein und beleidigte die Beamten. Um weitere Eskalationen zu verhindern, entschlossen die sich schließlich dazu, die 26-Jährige in ihren Streifenwagen zu setzen. Nachdem eine Mitbewohnerin eine offene Geldstrafe bezahlt hatte, kam die 26-Jährige wieder auf freien Fuß.

Strafverfahren folgen

Den Angaben zufolge müssen alle drei Beteiligten nun mit Strafverfahren rechnen. Die weiteren Ermittlungen laufen.