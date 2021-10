Noch bis Ende Oktober gehen die zum zweiten Mal auf den Herbst verschobenen Schwetzinger SWR Festspiele im Schloss. Es gibt vor allem Alte Musik und Kammermusik, aber auch Textprogramme und die Verbindung von Musik und Kampfsport.

Mit viel Beifall für die Künstlerinnen und Künstler, einer gelungenen Uraufführung des spanischen Komponisten José M. Sánchez-Verdú durch das Klangforum Heidelberg und einem ausgebuchten musikhistorischen Stadtrundgang Im Paradies der Tonkünstler ziehen die Schwetzinger SWR Festspiele eine positive Bilanz der ersten Festspielwoche. Nun steht die zweite Woche bevor.

Nach dem Liederabend von Christoph Prégardien am Sonntag gestaltet am Montag, den 25. Oktober, um 19.30 Uhr zunächst dessen ebenso berühmter Sohn, Julian Prégardien, ein Liedprogramm, das unter dem Titel Schwanengesang (die gleichnamige CD wurde vor wenigen Wochen bei Alpha Classics veröffentlicht) Schubert-Lieder, Beethovens berühmte Mondscheinsonate und ein aktuelles Werk des jungen Münchner Komponisten Gregor A. Meyrhofer vereint. Prégardiens musikalische Partner sind die Cellistin Marie-Elisabeth Hecker und der Pianist Martin Helmchen.

Geige und Cembalo alt und neu

Am Dienstag, 26. Oktober, um 19.30 Uhr wird die exquisite Klanglichkeit des Doppelgespanns Geige und Cembalo im Mittelpunkt stehen. Das Besondere: Es erklingen nicht nur historische Werke des Barock und der Frühklassik, sondern auch für diese Besetzung geschriebene Kompositionen des 20. Jahrhunderts, darunter vom hierzulande selten gespielten Walter Piston. Die Geigerin Antje Weithaas ist dem Schwetzinger Publikum bereits von intensiven Konzertabenden in bester Erinnerung; mit dem iranisch-amerikanischen Tastenvirtuosen Mahan Esfahani hat sie einen prominenten Botschafter des Cembalos an ihrer Seite.

Einen besonderen Dialog von Musik und Literatur kann das Publikum am Mittwoch, 27. Oktober, um 19.30 Uhr erleben. Kompositionen aus dem 15. bis 17. Jahrhundert treffen auf Texte und Poesie von W. G. Sebald, Jorge Luis Borges und anderen, die das Phänomen des Schattens reflektieren. Die Capella de la Torre, Residenz-Ensemble der diesjährigen Festspiele, zeichnet mit ihrer Leiterin und Schalmei-Virtuosin Katharina Bäuml für die Musik verantwortlich; die Texte liest der aus Radio, Film und Fernsehen bekannte Schauspieler Hanns Zischler.

Musik und Karate

Es folgen – immer um 19.30 Uhr – am 28. und 29. Oktober die Weltklasse-Streichquartette Brentano String Quartet und Cuarteto Casals, am 30. Oktober das zweite Konzert der Capella de la Torre mit Alter Musik und dem italienischen Karateka Mauricio Castrucci sowie zum Abschluss am 31. Oktober, dann um 11 Uhr, das Wort-Musik-Programm The Sentimental Journey mit dem Schauspieler Ulrich Noethen und dem Boulanger Trio.

Wie immer werden die Konzerte vom Radiokulturprogramm SWR2 gesendet und zum Nachhören auf www.SWR2.de bereitgestellt.

Karten

Tickets sind beim SWR Classic Service und an allen Eventim-Vorverkaufsstellen erhältlich. Es gelten die tagesaktuellen Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus des Landes BW, die nach derzeitigem Stand geimpften, genesenen und getesteten Personen (3 G) Zutritt zu den Veranstaltungen erlauben. Aktuelle Informationen auf www.schwetzinger-swr-festspiele.de, Hotline 07221 300100, www.swrclassicservice.de, mailto: swrclassic@swrservice.de